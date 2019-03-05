影／捕獸夾斷掌白骨露！來回300公里救浪浪　他：人類殘酷害牠成三腳狗





寵物小組／採訪報導

捕獸夾傷狗案例再添一件！高雄的「台灣動物緊急救援小組」接獲通報，在南投竹山延正路出現斷掌、白骨外露的2隻浪浪。救援小組來回300公里，前後花費8小時的路程，才順利地將浪浪送往高雄醫治，其中1隻浪浪在救援過程中逃逸，目前仍在極力搜尋中。

▲南投竹山浪浪遭捕獸夾斷掌。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

台灣動物緊急救援小組表示，獲報地點最近1週已有連續2隻浪浪遭捕獸夾弄傷，大隊長倪兆成率領救援小組從高雄前往南投竹山，在甘蔗園中成功捕獲1隻，並評估其傷勢，發現牠遭捕獸夾切斷左前腳掌，傷處糜爛，甚至露出一大截白骨。為遏止出現「敗血症」的可能性，已進行截肢手術，狗狗從此只能以3隻腳步行，「人類殘酷的傑作，害牠從此成為三腳狗。」

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▲浪浪腳受重傷，傷口糜爛。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

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另1隻狗在搜救時逃進樹叢中，搜尋多時未果，為了即時搶救，只好先將捕獲的犬隻送往高雄的醫院治療。台灣動物緊急救援小組表示，將另行安排行程前往現場搜救逃逸傷犬，否則狗兒恐因感染擴大死亡，同時也呼籲民眾不要使用「捕獸夾」這種殘忍的工具。

▲搜救過程中捕獲1隻浪浪，另1隻已逃逸，待搜救。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）



台灣禁用捕獸夾立法通過7年半，當時號稱「恐怖殺戮工具永遠消失台灣」，沒想到遭捕獸夾夾傷的動物案例仍層出不窮；台灣動物緊急救援小組先前曾表示，保守估計這7年多來全台仍有數百隻犬貓死於捕獸夾。而依據動物保護法第6條規定任何人不得傷害動物，野生動物保育法第19條也規定禁止使用陷阱獵捕野生動物，違反最高可處5年以下有期徒刑，得併科1百萬元以下罰金。





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