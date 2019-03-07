2小時前說要出門...哈士奇等到100%厭世臉　男網友笑炸：超有感！

▲說要帶狗狗出門散步的主人，在梳妝檯前仔細地化妝。（圖／翻攝自爆笑公社）

寵物小組／綜合報導

「阿是好了沒？可以出門了嗎？」網路上最近瘋傳一段逗趣的影片，內容是有位女飼主這天說好要帶愛犬嗨哈士齊出門散步，結果自己因為換衣服、化妝等......弄了將近2個小時後，卻依舊還坐在梳妝檯前，這讓在一旁癡癡等待的汪星人等到滿臉的厭世。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

周姓網友在臉書公社社團PO出這段視頻並以狗狗的口吻說道，「說好的出門溜狗，我等你等兩個小時了。」畫面中可以看到，著裝完畢的短髮女飼主將鏡子和化妝用品放到客廳，小心翼翼地塗著睫毛膏，看起來相當輕鬆自在，一點也沒有時間的壓力。

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▲汪：這是畫到哪裡阿？（圖／翻攝自爆笑公社）

▲最後狗狗似乎打算趴下睡覺。（圖／翻攝自爆笑公社）

不過站在狗狗的角度來想，那可就完全不同了！過程中可見，哈士奇像個背後靈一樣坐在主人的後方，不知道等了多久，臉上完全沒有期待出門的感覺，反而是一臉充滿了無奈、厭世和委屈的複雜表情。最後牠似乎已經等到放棄，索性原地趴下，打算睡一會兒後，再看主人究竟好了沒。

影片貼出後在短時間內便獲得將近3千個按讚數，許多人都在底下留言說，「那個臉哈哈」、「也太無奈了吧」、「汪：是溜我....又不是溜妳」、「眼神死」、「等到快火山爆發了」；另外也有不少男網友表示，「非常懂這種心情」、「我就是那隻哈士奇」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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