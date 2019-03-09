爸打電動「六親不認」！2柴跳腿爭寵秒上位　鄙視眼神讓媽心碎

▲爸爸打電動時，只有柴女兒可以打擾。（圖／有點毛毛的／飼主Miu Miu Biao）

寵物小組／綜合報導

「在愛情世界裡，不被愛的才是第三者。」飼主Miu Miu Biao淚訴，老公忙著打電動都不理人，沒想到2隻柴女兒「哈妮」和「ㄅㄅ」硬是擠到他腿上，還馬上就成功獲得抱抱和摸摸，讓備受冷落的媽媽看了超心寒，「麻麻玻璃心啊TT～嗚！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Miu Miu Biao在《ETtoday寵物雲》臉書社團「有點毛毛的」舉辦的特別企劃徵稿中寫道，當爸爸很認真打電動的時候，都不會理媽媽，但是只要2隻寶貝撒嬌，爸爸就不會拒絕。她仔細描述柴柴們的爭寵畫面，「2個女兒就自動的跳上去，還爭先恐後的想要用肥屁股把另1隻擠下來，直接硬擠上位。」接著更幫柴女兒們的鄙棄眼神配上對白，「拔拔是我的啦！！！誰也別想跟我搶！！魯蛇～閃邊啦～」

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事實上，這種「毛小三」案例可不少！飼主Oliver Wang也分享，家中有個「幼齒小三」，不僅白吃白喝，甚至囂張地爬到老公身上、伸長舌頭「舌吻」，讓身為「正宮」的她吃醋到不行，忍不住痛罵，「吃我的、用我的，每天把屎把尿，零食罐罐雙手奉上，居然真情換假意！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲毛小三「舌吻」老公，讓正宮娘娘氣炸。（圖／有點毛毛的／飼主Oliver Wang提供）

【特別企劃－地表最強毛小三VS.元配地位爭奪戰！】

這年頭一不注意，另一半就被「地表最強小三／小王」給搶去啦！《ETtoday寵物雲》即日起舉辦徵稿活動，只要在留言處分享毛小孩「橫刀奪愛」的故事，就有機會張貼在寵物雲臉書粉絲專頁！

＃故事內容須包括：

1.毛孩的名字、年齡、性別、居住地

2.至少一張相關照片（須為橫圖）

3.字數盡量150字以上

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