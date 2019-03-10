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中途小幫手！奶貓酷愛「聖上牌」逗喵棒　撲空跺腳狂跳

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實習記者曾珮瑄／採訪報導

為了哄小主子，只好獻出壓箱寶！新北市中和區8歲喵皇「皮皮」坐在1個月大小奶貓「黑蔴吉」的籠子上休息，垂下尾巴不停四處晃動，像是用「內建」逗貓棒在哄底下的房客。只見站著的黑蔴吉伸手抓目標物，未料對方相當擅長欲擒故縱，所以牠毛手一勾到就會被俐落甩開，屢次撲空後，忍不住心急地跳起來。

▲聖上牌逗貓棒讓小奶喵沉迷其中。（圖／網友林小美授權提供，下同）

▲聖上牌逗貓棒讓小奶喵沉迷其中。（圖／網友林小美授權提供，下同）

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主人林小美接受《ETtoday寵物雲》採訪時表示，平時皮皮親人親貓，很愛塞乃，每當揮動尾巴，小朋友們通常都會興奮地想要抓，除了能訓練活動力，也能讓奶貓專注，因此皮皮是她做中途時的得力小幫手！影片中，正在休息的皮皮老練甩動尾巴，給黑芝麻當逗貓棒玩，被抓還懂得逃脫，擅長把對方哄得一愣一愣的，也讓黑蔴吉心急到跳腳。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

林小美本身是做「個人TNR」的，TNR以救援野貓為主要工作，平時會誘捕浪貓，照顧後依據貓咪個性，決定後續處理，親人的會將其送養；不親的則會原地放養餵食。皮皮是約2個月大的走失貓，因緣際會下被她帶回家照顧，「期間有送養給別人，但牠很不適應，就又被我接回來養，起初血尿很嚴重，總共做了2次手術，花了近5萬的醫療費才治好！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲皮皮乖巧，是主人做中途時的得力小幫手。

▲皮皮乖巧，是主人的得力小幫手。

談到做中途的原因，林小美表示，養主子後常在半夜聽見外面野貓的吵鬧聲，使她引起惻隱之心，決定收留貓咪們，學習誘捕、結紮等工作，目前家裡已有20多隻小貓孩，等待好心人帶回家，「希望認養人不要覺得領養條件太苛刻，因為每隻貓都是我花很多心力養大的。」

▲林小美先前收養的1隻愛滋貓「豬頭」。

▲林小美先前收養的1隻愛滋貓「豬頭」。

▲黑蔴吉活潑可愛，目前已有認養人。

▲黑蔴吉活潑可愛，目前已有認養人。

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關鍵字： 貓咪浪貓逗貓棒中途之家新北市

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