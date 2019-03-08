貓咪兄弟檔「一個爬窗一個墊背」　媽傻眼：一起逃獄？

▲橘貓哺哺：弟弟快點！再高一點！（圖／飼主Hui Xu提供）

寵物小組／採訪報導

「好一個共患難兄弟...」飼主Hui Xu貼出愛貓哺哺和恰恰在浴室共謀「逃獄」的畫面，只見橘色哥哥攀在窗邊，虎斑弟弟則在下方幫忙當「墊腳石」，讓她看了又好氣又好笑，忍不住po上臉書和網友們分享。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲弟弟恰恰：你很重耶！就跟你說要減肥了嘛！（圖／飼主Hui Xu提供）

Hui Xu受訪時說，橘貓哺哺目前2歲，弟弟恰恰則是1歲半，「平常比較多都是弟弟去挖貓零食，然後跟哥哥一起大快朵頤。」這次會拍到這樣的畫面，則是因為她上廁所時習慣開著門，兄弟倆就會進來，看了幾次之後竟然就學會爬牆，「上次哥哥自己跳，這次就弟弟也來幫忙。」不過上去一下下後，哺哺就下來了，接著若無其事的走出去房間，並未真的「逃獄」。

▲兄弟倆是不是在說悄悄話，共謀逃獄呢？（圖／飼主Hui Xu提供）

照片貼上臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，網友們紛紛留言笑說，「好棒。懂得分工合作」、「狼狽為奸新解：橘虎為奸」、「下面被踩的厲害喔！」、「應該說同心協力」、「哈哈哈哈當椅子踩得順腳」、「怎麼這麼聰明XDDDDDDDD」、「外星人露出本性了」、「快叫工讀生出來吧。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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