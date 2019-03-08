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吃飯飯好不好？柴妹大聲說「好～」　媽要牠小聲一點最後萌翻

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▲吃飯飯好不好？柴妹大聲說「好～」　媽要牠小聲一點最後萌翻。（圖／臉書粉絲專頁柴妹-養樂多提供）

▲養樂多切換音量，從小聲到大聲再到小聲。（圖／臉書粉絲專頁柴妹-養樂多提供）

寵物小組／綜合報導

這孩子實在太聰明啦！台南柴妹「養樂多」除了長得可愛之外，竟然還有個「控制音量」的絕招。這天媽媽問牠要不要吃飯，牠先是秀氣地輕聲回應，在媽媽要求下漸漸增大音量，接著又漸漸轉小音量，最後只剩下氣音說「好～」，乖巧模樣相當討人喜愛。

臉書粉絲專頁「柴妹-養樂多」貼出這段影片，媽媽註解道，「大聲～再大聲～～小聲～再小聲，欸最後怎麼沒聲音了！」畫面中，養樂多聽到媽媽問「吃飯飯好不好？」雙眼瞬間便得亮晶晶，但牠沒被興奮沖昏頭，很守規舉地小聲說「好」；沒想到，媽媽調皮地要牠「大聲一點、再大聲一點」，養樂多只好一次比一次叫得更大聲，直到媽媽開始要求「小聲」時，還差點轉不回來，最後才又慢慢將音量降低。

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網友們看了養樂多聰明的表現，忍不住留言稱讚，「會説話，會聽話的孩子，好令人感動」、「妹妹太可愛了，好愛妹妹」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

事實上，養樂多是隻貪吃的狗狗，為了吃可以學會很多事，甚至還會耍小心機！有次養樂多到公園尿尿，沒想到竟一邊假裝尋覓適合如廁的地點，一邊帶著馬麻越走越遠，最後來到烤地瓜攤旁邊，抬頭用亮晶晶的眼睛央求「買地瓜給我嘛～」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

不過，養樂多其實也是一隻超暖心的狗狗。2年前家裡收編一隻送養不出去的虎斑成貓「咪咪」，剛開始養樂多雖然對新成員有點怕怕的，但在媽媽的陪伴下，一狗一貓很快成為「好姊妹」，感情好到可以共享同一碗飼料，連睡覺都依偎在一起。

相關報導：
►心機柴妹假裝要尿尿　默默走到地瓜攤：麻麻買給我～✪ω✪
►虎斑妹送養沒人要…收編變「柴跟班」　感情好到共吃一碗飼料

大聲~再大聲~~小聲~再小聲 #欸最後怎麼沒聲音了！

關鍵字： 柴犬養樂多音量

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