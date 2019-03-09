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芭蕾舞姿打嗑睡！淑女喵睜眼露「滿點殺氣」　2.6萬人笑翻：奴才死定了

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芭蕾舞姿打嗑睡，喵皇睜眼露殺氣。（圖／翻攝自抖音APP用戶「813734093」）

▲喵主子呈現芭蕾舞姿打嗑睡。（圖／翻攝自抖音APP用戶「813734093」）

寵物小組／綜合報導

即使是在睡覺，形象也要顧好。抖音APP用戶「813734093」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有名飼主這天意外看到愛貓坐在沙發上打嗑睡，而且姿勢還非常特別，居然是腳交叉的芭蕾舞姿！不過當他錄到一半時，貓咪的雙眼突然睜開，眼神似乎充滿了殺氣，讓他頓時感到背脊發寒。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

臉書寵物社團「貓樂園」上周二轉貼這段視頻並打趣註解，「少女的衿持～～腳要打叉叉」。透過畫面中可以看到，身材略顯豐腴的喵星人前肢交叉坐在沙發上，就像是在跳芭蕾舞一樣，眼睛閉上且身體輕微地擺動，看似已經睡著了。沒多久後，牠突然緩緩睜開雙眼，看到的居然是奴才在正前方錄影，睡不飽加上被偷拍讓牠感到有些不開心。

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芭蕾舞姿打嗑睡，喵皇睜眼露殺氣。（圖／翻攝自抖音APP用戶「813734093」）

▲眼神充滿殺氣。（圖／翻攝自抖音APP用戶「813734093」）

芭蕾舞姿打嗑睡，喵皇睜眼露殺氣。（圖／翻攝自抖音APP用戶「813734093」）

▲喵：今晚有你好看！（圖／翻攝自抖音APP用戶「813734093」）

這則可愛又逗趣的影片分享不到一周，就累積將近3萬次的次數，另外也被400多名網友分享到各個寵物社團，許多人看完都在底下留言說，「真是秀氣啊！」、「居然連睡覺都這麼優雅」、「哈哈哈太可愛了吧」、「不會抽筋嗎XDD」、「我家這隻是四腳朝天加翻白眼，想想真是慚愧...」、「別人家的貓總是不會讓我失望」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

腳要打叉叉

少女的衿持~~腳要打叉叉 https://lihi.cc/SFGGm

貓樂園發佈於 2019年3月5日 星期二

更多精采影音：

關鍵字： 貓咪抖音高貴姿芭蕾舞姿奴女喵

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