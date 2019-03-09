Google街景出現「陰魂不散汪」　牠猙獰臉亮相...網笑噴

▲Google街景圖出現了一隻陰魂不散的汪汪。（圖／翻攝自臉書粉專「LADbible」，下同）

寵物小組／綜合報導

突然覺得有點毛毛的...臉書粉專「LADbible」分享了一段影片，網友在日本某個港口的Google街景圖中，發現了一隻陰魂不散的黃狗，原本看牠只是笑著站在船邊，沒想到下一秒卻又突然出現在馬路上，每一格畫面都看得到牠的存在，原來這隻汪汪是當時不斷追逐著Google街景攝影車，才促成這樣的爆笑畫面！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

這隻黃狗疑似是因為看到Google街景攝影車不斷移動，才好奇地跟上去窮追不捨，沒想到自己卻因此意外入鏡，成為了街景圖的一大亮點，牠移動的每個瞬間、所有動作都不小心被捕捉下來，最後甚至還露出興奮到模糊的猙獰臉，網友看了全都笑噴，短短一天內就吸引了418萬次觀看。

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▲表情逐漸母湯的小黃XDD

臉書公開社團「爆笑公社」轉PO了此影片後，網友紛紛在底下笑回，「這真的很好笑，太可愛了」、「柴柴：兄弟別跑阿，我要照片阿！！！」、「還特寫臉部表情XD」、「你管區也太大了！」、「這隻小黃應該叫黃妃」、「追追追...」、「好可愛的毅力喔」、「哈哈哈哈哈哈好煩」、「在還願嗎」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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