ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

Google街景出現「陰魂不散汪」　牠猙獰臉亮相...網笑噴

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲Google街景出現陰魂不散汪。（圖／翻攝自臉書粉專「LADbible」）

▲Google街景圖出現了一隻陰魂不散的汪汪。（圖／翻攝自臉書粉專「LADbible」，下同）

寵物小組／綜合報導

突然覺得有點毛毛的...臉書粉專「LADbible」分享了一段影片，網友在日本某個港口的Google街景圖中，發現了一隻陰魂不散的黃狗，原本看牠只是笑著站在船邊，沒想到下一秒卻又突然出現在馬路上，每一格畫面都看得到牠的存在，原來這隻汪汪是當時不斷追逐著Google街景攝影車，才促成這樣的爆笑畫面！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

這隻黃狗疑似是因為看到Google街景攝影車不斷移動，才好奇地跟上去窮追不捨，沒想到自己卻因此意外入鏡，成為了街景圖的一大亮點，牠移動的每個瞬間、所有動作都不小心被捕捉下來，最後甚至還露出興奮到模糊的猙獰臉，網友看了全都笑噴，短短一天內就吸引了418萬次觀看。

請繼續往下閱讀...

▲Google街景出現陰魂不散汪。（圖／翻攝自臉書粉專「LADbible」）

▲表情逐漸母湯的小黃XDD

臉書公開社團「爆笑公社」轉PO了此影片後，網友紛紛在底下笑回，「這真的很好笑，太可愛了」、「柴柴：兄弟別跑阿，我要照片阿！！！」、「還特寫臉部表情XD」、「你管區也太大了！」、「這隻小黃應該叫黃妃」、「追追追...」、「好可愛的毅力喔」、「哈哈哈哈哈哈好煩」、「在還願嗎」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

 

▼更多精采影音

關鍵字： 汪汪Google街景圖日本

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

肥貓「坐檯」陪釣　上鉤急揮拳搶魚

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

貓砂當把費！　貪吃基「排出綠色大便」…媽氣炸了

勿將「異物」丟入馬桶　廁所標語圖片…「貓奴」秒懂！

才離開幾分鐘…上車驚見三花浪喵「自動入座」：帶我回..

散步到一半...喵皇強抱「公園小鮮肉」不肯走　主人..

只因金孫汪「1個微笑」　奴才被阿嬤命令「早起煮肉」

0.5秒就能抓爆蟑螂！　異形「無尾鞭蠍」結合蠍子與..

眼鏡蛇深夜闖民宅！大麥町搏鬥咬死也倒地　30分鐘身..

喵愛玩毛球！　奴才「一次買500顆」被無視氣炸回敬..

好想嗑雞排！飢餓貓狂聞袋子　「閉眼吃空氣」催眠自己

救救我孩子！狗寶寶遭刺2洞痛到哭叫　媽媽著急悲鳴求..

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準..

玩伴遭車撞死小白狗默默「守屍」　擔憂坐路肩：救救我..

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚..

癱貓在停車場流浪...遇媽獲新生　駕輪椅狂衝！最愛..

小黑狗後肢癱瘓受困爛泥黑水溝　徐文良心酸嘆：當流浪..

西裝柴想討摸卻發現「手太短」　空揮被忽視好尷尬：我..

雞婆柴看別人家的汪不聽話　硬牽走「帶回家管教」爸傻..

真實版鱷魚桌遊！觸碰牙齒機關　「蛀蟲貓」衝出咬人：..

不想被關在欄杆裡！ 汪汪神逃脫讓馬麻看傻眼

馬來西亞市場浪貓愛睡路中央　菜販無奈放「搞笑字條」..

高雄撿到小幼犬　他「趕上班」丟包台南動物之家門口

Google街景出現「陰魂不散汪」　牠猙獰臉亮相...

擠出一朵花！6倉鼠放飯飛奔「卡位」　晚一步只能塞小..

家變「命案現場」　兇手汪無悔意「嘴角上揚」展現傑作

上班開攝影機跳出2黑洞！　豬鼻汪「眼距超開」笑哭媽..

地位分明！喵老大「四腳朝天」睡沙發　小弟認命躺地板

醜臉無極限！肉球喵累癱睡到「嘴巴漏風」　翻白眼叫不..

我不要運動！金幼幼變成「迷你地毯」　哀怨苦瓜臉被拖..

萌鬆獅坐「手工盪鞦韆」　阿公寵溺搖搖幸福同框金孫

新電視被撞倒「畫面剩一半」　媽怒揚言煮貓：跪求食譜

骨灰級果粉換XR 3個月　怪人臉解鎖讓iPhone..

高雄撿到小幼犬　他「趕上班」丟包台南動物之家門口

對大陸經濟有信心　林毅夫：降息、降準就能穩定增長

不是男友寵的！專家神解公主病「靠4個字治癒」：她們..

182帥哥愛上胖妹同學！　被告白12次奇蹟出現…「..

新宿伊勢丹百貨唇膏排行榜TOP3公開　第1名你一定..

中職／「棒籃雙棲」LMG凱莉絲　桃猿主場應援很有F..

快訊／嘉義民雄婦人「連人帶車」摔落便橋　受困水流動..

蔡英文拋「安保對話」遭拒　介文汲：自殘外交

HVL／太渴望締造歷史分而放不開　鶯歌工商和華僑爭..

寵物動物熱門新聞

奶狗遭刺痛到哭叫　媽媽跟著悲鳴

死鷹黑盒子揭密！刻意避飛一個地..

等主人化妝出門　二哈等到眼神死

阿金雨天散步被綁成「鳳眼肉包」

喵夢中聽媽呼喊　瞇眼硬撐奶音回..

貓兄弟「一個爬窗一個墊背」共謀..

西班牙每年狩獵季後棄50000..

上車驚見三花浪喵「自動入座」

浪浪遭綁炮炸傷　離世前找人討摸

收容所徵「魔法棒」幫小動物洗香..

柯基or月月？　萌汪一跳起洩解..

老公手做新床她超期待　完工後傻..

吐司多了「一個掌印」細看有玄機

狗兒和爸過馬路！超有教養.....

讀者迴響

熱門新聞

奶狗遭刺痛到哭叫　媽媽跟著悲鳴

死鷹黑盒子揭密！刻意避飛一個地..

等主人化妝出門　二哈等到眼神死

阿金雨天散步被綁成「鳳眼肉包」

喵夢中聽媽呼喊　瞇眼硬撐奶音回..

貓兄弟「一個爬窗一個墊背」共謀..

西班牙每年狩獵季後棄50000..

上車驚見三花浪喵「自動入座」

浪浪遭綁炮炸傷　離世前找人討摸

收容所徵「魔法棒」幫小動物洗香..

柯基or月月？　萌汪一跳起洩解..

老公手做新床她超期待　完工後傻..

吐司多了「一個掌印」細看有玄機

狗兒和爸過馬路！超有教養.....

愛犬過世！叔公撿到牠甜回：小黃..

最新影片

更多

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

玩伴遭車撞死小白狗默默「守屍」　擔憂坐路肩：救救我朋友好嗎？

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

癱貓在停車場流浪...遇媽獲新生　駕輪椅狂衝！最愛玩「你丟我撿」

小黑狗後肢癱瘓受困爛泥黑水溝　徐文良心酸嘆：當流浪狗很可憐

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面