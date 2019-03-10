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浪喵騰空揮爪踢腿　日攝影師巧手造「煞氣忍術貓」圖集

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寵物小組／綜合報導

大多數貓咪不像狗狗那樣活潑，是屬於比較文靜的寵物，因此若要看牠動作活躍的瞬間，可說是難上加難。日本攝影師久方廣之(Hisakata Hiroyuki)擅長捕捉流浪貓生動的瞬間，透過一系列「功夫貓」照片也在日本引起不小的流行浪潮。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

久方廣之透過鏡頭展現牠們動作敏捷的面貌，也讓日本網友體會到「武術的奧妙」，為了使拍攝過程順利，有時他會以逗貓棒輔佐拍攝，讓貓咪的動作更為靈動。畫面中，黑貓跳躍在半空中，伸出銳利爪子，還做出踢腿動作，露出殺氣滿滿的樣子，久方廣之上傳照片並附注，「貓界最強流派，黑貓拳！」引起了不少網友回覆，「好酷的貓！很有趣」、「完美的圖集。」、「貓咪高腳踢。」、「太神奇了。」

一系列的貓咪「練忍術」照片不僅在久方廣之的Twitter和Instagram能觀賞，也能在他出版的攝影集看到。久方廣之在上傳照片時通常不透露確切拍攝場景，只能從相片判斷出拍攝時間多數為夕陽時分，也為這些照片增添了不少神秘色彩。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 忍者日本浪貓攝影師

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吃飯還要防守同伴突襲 網笑翻：從小就知道架拐子

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