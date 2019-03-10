浪喵騰空揮爪踢腿　日攝影師巧手造「煞氣忍術貓」圖集

在 Instagram 查看這則貼文 hisakata hiroyuki ”Ninja Cats”（@photo.accent）分享的貼文 於 PDT 2017 年 3月 月 28 日 上午 6:46 張貼

寵物小組／綜合報導

大多數貓咪不像狗狗那樣活潑，是屬於比較文靜的寵物，因此若要看牠動作活躍的瞬間，可說是難上加難。日本攝影師久方廣之(Hisakata Hiroyuki)擅長捕捉流浪貓生動的瞬間，透過一系列「功夫貓」照片也在日本引起不小的流行浪潮。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

久方廣之透過鏡頭展現牠們動作敏捷的面貌，也讓日本網友體會到「武術的奧妙」，為了使拍攝過程順利，有時他會以逗貓棒輔佐拍攝，讓貓咪的動作更為靈動。畫面中，黑貓跳躍在半空中，伸出銳利爪子，還做出踢腿動作，露出殺氣滿滿的樣子，久方廣之上傳照片並附注，「貓界最強流派，黑貓拳！」引起了不少網友回覆，「好酷的貓！很有趣」、「完美的圖集。」、「貓咪高腳踢。」、「太神奇了。」

一系列的貓咪「練忍術」照片不僅在久方廣之的Twitter和Instagram能觀賞，也能在他出版的攝影集看到。久方廣之在上傳照片時通常不透露確切拍攝場景，只能從相片判斷出拍攝時間多數為夕陽時分，也為這些照片增添了不少神秘色彩。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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在 Instagram 查看這則貼文 hisakata hiroyuki ”Ninja Cats”（@photo.accent）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 9 日 上午 6:01 張貼

三毛猫と猫じゃらしで遊びながら撮ったらものすごく美しく撮れたから見てほしい pic.twitter.com/CkpApQghOg — 久方 広之 「ねこ拳撮影術」 (@sakata_77) 2019年2月17日



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