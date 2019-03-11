越跑死越慘！　動物血滴子「山豬吊」扯爛狗腿白骨外露

▲動物版血滴子「山豬吊」，鋼索陷阱扯爛腿。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

寵物小組／綜合報導

動物血滴子「山豬吊」扯爛狗腿！台灣動物緊急救援小組日前接獲通報，前往高雄旗山圓潭國小後方營救一隻黃狗，該犬隻遭鋼索繩陷阱（俗稱山豬吊）扯爛前腳，傷口支離破碎且白骨外露，緊急送往動物醫院搶救，預計進行截肢手術，希望能保住小黃狗一命。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

旗山民眾日前在圓潭國小後方的草叢中發現，一隻流浪米克斯右前腳被俗稱「山豬吊」的鋼索繩陷阱緊勒。極度疼痛造成狗狗不斷亂動，掙扎舉動導致鋼索越勒越緊，進而扯出嚴重傷口。附近民眾多次拿棉被想捕捉傷犬就醫，但狗狗見人就躲，任務均告失敗。

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▲小黃狗見人就躲，所幸順利獲救。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

台灣動物緊急救援小組獲報後，大隊長大隊長倪兆成率領救援人員冒雨前往現場搶救，經搜索後發現傷犬在一處破舊工寮內。救援小組人員雙面包夾，終於順利捕捉到腿部重傷的小黃狗，並將牠送往動物醫院搶救。該傷犬傷口支離破碎，且白骨外露，為了避免引發敗血症，將進行截肢手術保命。





▲金屬鋼索緊緊勒住小黃狗的腳。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

台灣動物緊急救援小組發言人倪京台表示，常用來捕捉山豬等野生動物的鋼索繩陷阱，民間俗稱「山豬吊」，以鋼索或繩索環套成圈狀製成陷阱，當動物踩踏到中央機關後，肢體會立刻遭到鋼索套牢，此時如果受困動物用力掙扎，套鎖會勒得越緊，往往造成動物腳被扯斷，白骨外露，宛如「動物血滴子」，非常殘忍，呼籲政府加查緝。

▲小黃狗順利獲救，但前腳傷勢嚴重。（圖／台灣動物緊急救援小組提供）

簡單的鋼索繩陷阱能輕易購得且安裝，殺傷力不小於傳統捕獸夾，行政院農委會在野生動物保育法第19條修正草案內，也已增訂禁止使用金屬製套索做為獵捕工具。無論使用任何方式虐待或傷害犬貓等動物，都違反《動物保護法》，最高可處兩年以下有期徒刑及200萬元以下罰金。另外，如果在野外發現捕獸夾或山豬吊，在安全前提下，可用竹竿、登山拐杖或雨傘等器具觸發機關，讓陷阱喪失捕捉功能，再通報當地動保機關前往查處。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）