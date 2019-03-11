嘴邊肉被調戲！　聖上冷笑發射死亡光波：看你要玩多久

▲つる眼神發射死亡光波，「我看你要玩多久……」。（圖／翻攝自Instagram帳號「tsuru.nyan」）

寵物小組／綜合報導

來自日本東京的貓咪「つる（Tsuru）」，是個活潑、好動的小女孩，碧綠眼睛和可愛表情，吸引了6.5萬死忠粉絲。這天牠和奴才一起玩耍，卻突然被捏住嘴邊肉狠狠「調戲」了一番，只見喵星人一臉淡定，就連反抗的叫聲也沒有，犀利眼神卻不斷發射「死亡光波」，嘴角還微微揚起，彷彿在心中暗算，「哼！等一下你就死定了！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中，奴才開心地用雙手「玩弄」著つる，一會兒搓搓Q彈嘴邊肉，一會兒把牠的耳朵壓下來，讓主子一秒變身星際大戰角色「尤達」。貓貓絲毫沒有抗議，任憑飼主「調戲」，眼神卻冷冷地盯著鏡頭，還露出陰險地微笑，似乎已經想好等一下怎麼「報復」了。

請繼續往下閱讀...

在 Instagram 查看這則貼文 つるちゃん（@tsuru.nyan）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 13 日 下午 3:56 張貼

飼主將這則影片分享到Instagram後，已經累積了23萬次觀看，後來也被轉貼到臉書社團「貓咪也瘋狂」，讓近5千名奴才笑翻，紛紛留言，「喵：看你要捏多久^^」、「奴才你在找死嗎？」、「這是假笑貓嗎？」、「拍那麼近，要模仿恐怖片噢？」、「（奴才）晚上被踩爆！」、「眼神充滿恨意XD」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

在 Instagram 查看這則貼文 つるちゃん（@tsuru.nyan）分享的貼文 於 PST 2019 年 3月 月 1 日 下午 6:03 張貼

▼更多精采影音