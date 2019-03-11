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團圓2008年搭747專機直飛台北　專職保育員「年薪百萬」

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▲台北市立動物園發言人曹先紹談團圓一家三口。

寵物小組／綜合報導

2008年台灣首次迎接貓熊「團團」、「圓圓」，歷經困難重重後終於入住台北市立動物園，近日高雄有望再度迎接貓熊到來，掀起一波「國寶」話題。來台10年的團團圓圓適應狀況良好，組成家庭且育有一女「圓仔」。貓熊們各有各的性格、習性，不但成為動物園裡的大明星，也是國際保育成功的象徵。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲▼台北市立動物園大貓熊團團。（圖／記者湯興漢攝）

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▲團團是個大吃貨，非常愛找保育員討食物吃。

2005年大陸國台辦宣布，要贈送2隻貓熊給台灣，經過兩岸專家海選後，選定雄性的華靈（團團）以及雌性的友友（圓圓）來台。熊隻決定好後，也確定名字，木柵動物園、六福村都提出申請想迎接牠們的到來，卻在隔年遭農委會「大貓熊案專案審查小組」審查會議後，得出結果「反對輸入貓熊」。2008年這項計畫終於看見曙光，兩岸完成互贈動物儀式。

▲▼台北市立動物園大貓熊圓仔。（圖／記者湯興漢攝）

▲圓仔大展身手爬樹，目的是最愛的茄苳果。

台北市立動物園發言人曹先紹表示，經過企業贊助出資，動物圓協商場地後，斥資3億元打造「新光特展館」，即民眾熟知的大貓熊館。動物園方再透過各種管道，尋求長榮航空協助，2008年底團團、圓圓搭乘747客貨兩用專機直飛台北，定居木柵動物園。

照養貓熊們非常不易，動物園方為了配合牠們的特殊習性，一開始參照現有的食譜，比對台灣現有的竹子，經團團圓圓試菜後，漸漸地掌握貓熊們的喜好，以便穩定提供大餐，光是伙食加上水電大約每年就需200至300萬

除了伙食費，人力資源也相當龐大，專職保育員年薪也達百萬，一年的維護管理經費大約500萬。這些保育員不但具有專業能力，且態度要認真細心，最重要的首要條件就是「平時不化妝、不擦保養品、不噴香水」，因為熊貓的嗅覺靈敏，會讓牠分心或者引起警覺的味道都不是好事。

▲▼挑嘴貓熊「圓圓」能分辨純正龍眼蜜　聞到市售蜂蜜轉頭忽略。（圖／台北市立動物園提供）

▲挑嘴「圓圓」能分辨純正龍眼蜜。（圖／台北市立動物園提供）

團團、圓圓來台已有10年，圓仔也出生5年，保育員們朝夕相處之下，也掌握每隻貓熊們的個性。保育員彭賢庚分享，跟貓熊互動其實非常有趣，圓圓的個性非常謹慎，人一有動作就會不斷觀察；團團則是個大吃貨，胃就像是個無底洞一樣，時常發出聲音引保育員注意，藉此討食物享用；圓仔由動物園方從出生照養到大，跟保育員感情好，比起爸爸媽媽更喜歡找人互動玩耍。每隻熊每天都會接受10分鐘的動物訓練，以便獸醫進行例行檢查，訓練時間正是保育員和熊貓們培養絕佳互動的好時光。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

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關鍵字： 貓熊大熊貓木柵動物園台北市立動物園團團圓圓圓仔

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