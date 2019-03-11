大貓熊「融融雄雄」命名原因曝光！徐沛：人要交流、動物也要交流

▲台北市立動物園大貓熊圓仔。（圖／記者湯興漢攝）



寵物小組／綜合報導

中國大陸重慶動物園將贈兩隻大貓熊給高雄市壽山動物園，盼兩個城市能更密切交流。贈送貓熊一事由中國大陸全國人大代表、全國台聯副會長徐沛所提出，期盼達到「人要交流、動物也要交流」。她也向當地陸媒表示，「我已經想好了名字」，將兩隻大寶貝命名為「融融」與「雄雄」。

全國人大代表徐沛開心表示，以高雄的「雄」替8歲雄性貓熊，取作「雄雄」，以兩岸融合的融，替7歲的雌性貓熊取作「融融」，道出背後意義是對「兩岸融合的期盼」。同時也誇讚韓國瑜，帶頭承認九二共識有引領效應，能得到民眾賞識，讓兩岸越走越親。

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高雄市觀光局長潘恆旭10日上午在臉書打卡「中國人民共和國重慶市」，貼出三張貓熊照片寫「融融？雄雄？」，間接證實贈送一事。潘恆旭接受媒體訪問表示，這項計畫尚未正式和市長提案，不過經高雄市議會同意後，觀光局將成立貓熊小組，針對壽山動物園的貓熊館內擬定完備的計畫，預計6月前往重慶進行考察。

▲潘恆旭在重慶市打卡。（圖／翻攝自潘恆旭臉書）



高雄市長韓國瑜10日受訪表示，貓熊要進來高雄，我們當然非常感謝提這個案的人。另外潘恆旭也提到，融融、雄雄來高雄不僅可以增進2城市間的交流，還可望為壽山動物園帶來更多參觀人潮與門票收益，非常看好。

▲融融、雄雄要到高雄了。（圖／翻攝自潘恆旭臉書）



根據了解，中國大陸政府從1950年代開始，陸續採取政治性贈送方式進行「貓熊外交」，先從送過蘇聯、朝鮮、美國、英國、法國、德國、日本等國，有些國家例如捷克布拉格，因為國家價值選擇，拒絕中國大陸的「貓熊外交」。台灣則在2005年連戰訪問大陸期間，中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室「陳雲林」提出贈送兩隻大貓熊，隔年經由大陸網友票選命為「團團」與「圓圓」，礙於名字具有統戰疑慮，當時我方政府不接受，大陸委員會希望比照他國，以瀕臨絕種動物的國際公約進口，拒絕被中國當成「國內運輸」。直到2008年馬英九上任，台北市立動物園獲得飼養團團圓圓資格，正式讓牠們入住與亮相，2013年則順利誕下雌性貓熊「圓仔」。

至於，大貓熊來台除了需要通過雙方政府層層關卡之外，照顧的成本更是驚為天人！台北市立動物園發言人曹先紹先前受訪時表示，目前照養團團、圓圓、圓仔一家三口，一年至少得花300萬，最大宗的花費就是「吃」。竹子須經過嚴格把關，竹林附近不能有果園或茶園以免農藥飄散，此外也會先檢測土壤中的金屬含物，確保無虞才能成為貓熊們的佳餚。再來開銷第二大即是「照顧人力」，其餘還得支出館內棲架、設備維修和電費等。

曹先紹先前也提到，大貓熊剛來台灣時，邀請中國大陸的保育員指導，幫助穩定團團圓圓的情況。每到繁殖季節，也會請到對岸專家過來協助，提供純熟的技巧與知識。



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