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大貓熊「融融雄雄」命名原因曝光！徐沛：人要交流、動物也要交流

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▲▼台北市立動物園大貓熊圓仔。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市立動物園大貓熊圓仔。（圖／記者湯興漢攝）

寵物小組／綜合報導

中國大陸重慶動物園將贈兩隻大貓熊給高雄市壽山動物園，盼兩個城市能更密切交流。贈送貓熊一事由中國大陸全國人大代表、全國台聯副會長徐沛所提出，期盼達到「人要交流、動物也要交流」。她也向當地陸媒表示，「我已經想好了名字」，將兩隻大寶貝命名為「融融」與「雄雄」。

全國人大代表徐沛開心表示，以高雄的「雄」替8歲雄性貓熊，取作「雄雄」，以兩岸融合的融，替7歲的雌性貓熊取作「融融」，道出背後意義是對「兩岸融合的期盼」。同時也誇讚韓國瑜，帶頭承認九二共識有引領效應，能得到民眾賞識，讓兩岸越走越親。

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高雄市觀光局長潘恆旭10日上午在臉書打卡「中國人民共和國重慶市」，貼出三張貓熊照片寫「融融？雄雄？」，間接證實贈送一事。潘恆旭接受媒體訪問表示，這項計畫尚未正式和市長提案，不過經高雄市議會同意後，觀光局將成立貓熊小組，針對壽山動物園的貓熊館內擬定完備的計畫，預計6月前往重慶進行考察。

▲▼融融、雄雄要到高雄了。（圖／翻攝自潘恆旭臉書）

▲潘恆旭在重慶市打卡。（圖／翻攝自潘恆旭臉書）

高雄市長韓國瑜10日受訪表示，貓熊要進來高雄，我們當然非常感謝提這個案的人。另外潘恆旭也提到，融融、雄雄來高雄不僅可以增進2城市間的交流，還可望為壽山動物園帶來更多參觀人潮與門票收益，非常看好。

▲▼融融、雄雄要到高雄了。（圖／翻攝自潘恆旭臉書）

▲融融、雄雄要到高雄了。（圖／翻攝自潘恆旭臉書）

根據了解，中國大陸政府從1950年代開始，陸續採取政治性贈送方式進行「貓熊外交」，先從送過蘇聯、朝鮮、美國、英國、法國、德國、日本等國，有些國家例如捷克布拉格，因為國家價值選擇，拒絕中國大陸的「貓熊外交」。台灣則在2005年連戰訪問大陸期間，中共中央台灣工作辦公室、國務院台灣事務辦公室「陳雲林」提出贈送兩隻大貓熊，隔年經由大陸網友票選命為「團團」與「圓圓」，礙於名字具有統戰疑慮，當時我方政府不接受，大陸委員會希望比照他國，以瀕臨絕種動物的國際公約進口，拒絕被中國當成「國內運輸」。直到2008年馬英九上任，台北市立動物園獲得飼養團團圓圓資格，正式讓牠們入住與亮相，2013年則順利誕下雌性貓熊「圓仔」。

至於，大貓熊來台除了需要通過雙方政府層層關卡之外，照顧的成本更是驚為天人！台北市立動物園發言人曹先紹先前受訪時表示，目前照養團團、圓圓、圓仔一家三口，一年至少得花300萬，最大宗的花費就是「吃」。竹子須經過嚴格把關，竹林附近不能有果園或茶園以免農藥飄散，此外也會先檢測土壤中的金屬含物，確保無虞才能成為貓熊們的佳餚。再來開銷第二大即是「照顧人力」，其餘還得支出館內棲架、設備維修和電費等。

曹先紹先前也提到，大貓熊剛來台灣時，邀請中國大陸的保育員指導，幫助穩定團團圓圓的情況。每到繁殖季節，也會請到對岸專家過來協助，提供純熟的技巧與知識。
 
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關鍵字： 大貓熊熊貓外交重慶動物園壽山動物園融融雄雄高雄市兩岸團團圓圓

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