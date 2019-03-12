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跟男友聊天一半聽到怪聲…　她轉頭發現「貓在說夢話」直接笑噴

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▲跟男友聊天一半聽到怪聲…　她轉頭發現「貓在說夢話」直接笑噴。（圖／飼主錢蔓甯提供）

▲阿尼ㄍㄧˇ睡到說夢話。（圖／飼主錢蔓甯提供）

寵物小組／採訪報導

這到底是夢到什麼了？飼主錢蔓甯日前跟男友聊天時，突然聽到旁邊傳來怪聲，轉頭一看，才發現是自家貓咪「阿尼ㄍㄧˇ」睡到說夢話，讓她忍不住笑噴。事實上，阿尼ㄍㄧˇ一直都很愛說話，但這卻是牠第一次夢囈，十分新奇。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲跟男友聊天一半聽到怪聲…　她轉頭發現「貓在說夢話」直接笑噴。（圖／飼主錢蔓甯提供）

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▲阿尼ㄍㄧˇ2個月大時被領養。（圖／飼主錢蔓甯提供）

錢蔓甯受訪時表示，阿尼ㄍㄧˇ目前7個月大，是5個月前在假日花市領養的，當時她和男友看到其他貓咪都在喵喵叫，只有阿尼ㄍㄧˇ抱著2隻同胎妹妹們沒發出半點聲音，於是決定領養牠。沒想到，阿尼ㄍㄧˇ回家後非常會講話，「我們打噴嚏太大聲牠會碎碎唸，罵牠的時候牠會嗯嗯叫，然後牠也喜歡在窗台上跟外面的小鳥對話。」

錢蔓甯笑說，阿尼ㄍㄧˇ很有個性，且貓如其名，非常「霸道」，「我們在睡覺時，牠都會偷咬我們。不然就是要我們摸牠，不摸牠就咬我們。」事實上，這是錢蔓甯第一次養貓，過去她曾有隻養了12年的雪納瑞，但已經去當小天使了。

▲跟男友聊天一半聽到怪聲…　她轉頭發現「貓在說夢話」直接笑噴。（圖／飼主錢蔓甯提供）

▲阿尼ㄍㄧˇ平時個性霸道，還會碎念爸爸媽媽。（圖／飼主錢蔓甯提供）

影片中，可以看到阿尼ㄍㄧˇ在床上呼呼大睡，牠像海螺一樣捲成一團，一雙小手還捂在臉上，似乎在遮蔽光線；此時，可以聽到那雙小手底下傳出「嗚嗯～～～」的氣音，又像打呼又像說夢話，一旁的錢蔓甯忍不住笑出聲，阿尼ㄍㄧˇ也因此睜開眼睛，醒了過來。

研究指出，貓貓狗狗跟人類一樣會做夢！根據美國麻省理工學院「大腦與認知科學」博士Matthew A. Wilson的研究，動物做夢時會重新體驗白天所發生的事情，像是學了什麼才藝，或是出門散步時遇到了哪個朋友，因此做夢對寵物而言是有正面影響的。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

關鍵字： 領養夢話

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