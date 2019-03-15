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美喵散步黏緊緊...嫵媚舉動示威正宮　3千人見正臉暴動：神仙顏值！

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嫵媚小三示威正宮，網見正臉暴動。（圖／翻攝自抖音APP用戶「niannian_0531」）

▲喵星人出門散步，卻全程緊黏在爸拔的懷裡。（圖／翻攝自抖音APP用戶「niannian_0531」）

寵物小組／綜合報導

奉勸各位女飼主，如果不想要家裡出現小三，那最好還是別養貓吧！抖音APP用戶「niannian_0531」有段影片最近在網路上瘋傳，有隻漂亮的貓咪這晚被帶出門散步，不過牠卻不願下來自己走，而是全程緊緊黏在爸拔的懷裡，沿途還頻頻做出嫵媚的小動作，不知道是不是故意要給後方的正宮難堪，模樣逗趣又可愛！

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蔡姓網友13日在臉書公開社團PO出這段視頻，畫面中可以看到，自帶「天然眼線」的美喵被爸拔抱在懷裡，牠不僅用右前肢緊緊攬住，還用頭部去磨蹭回應，看起來就像一名愛撒嬌的小女友；只見牠雖然僅露出一顆眼睛，但電力卻相當足夠，看起來像是在跟後方「正宮」示威。

嫵媚小三示威正宮，網見正臉暴動。（圖／翻攝自抖音APP用戶「niannian_0531」）

▲美喵在散步的過程中，頻頻做出嫵媚的小動作。（圖／翻攝自抖音APP用戶「niannian_0531」）

嫵媚小三示威正宮，網見正臉暴動。（圖／翻攝自抖音APP用戶「niannian_0531」）

▲有網友笑說這名小三「戰鬥力太強大」。（圖／翻攝自抖音APP用戶「niannian_0531」）

這段影片分享不到一日，就累積了3千多個按讚數，貓奴們看完紛紛留言說，「哈哈哈女友系」、「果然是別人的貓」、「羨慕死了」、「我家的巴不得跳車」、「那眼神好喜歡也好討厭喔」、「這雙眼眸引力太強大惹」、「永遠是別人家的」、「這貓一定叫史曉珊」。

有趣的是，當網友們看到貓咪的正臉照時，全都暴動的表示，「神仙顏值」、「地表最強小三！」、「好美的貓咪」、「戰鬥力太強大」、「眼神有夠嫵媚的」、「為什麼有種可惡的小三的感覺」、「小美女一枚阿」、「自帶眼線，極品阿」。

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關鍵字： 貓咪小三抖音美喵正宮

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