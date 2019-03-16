奴才買新窩回家...傲嬌聖上秒跳雙人床　霸氣怒瞪：你去睡那！

▲特地買了貓用小床，沒想到卻......。（圖／翻攝自推特帳號「@HOMEALONe_ksk」）



寵物小組／綜合報導

「不用說了，你去睡那！」住在日本的推特網友「響介」是位作曲家，家中養了高達7隻貓咪，每天工作都被滿滿的貓包圍著，感覺就是貓奴們夢寐以求的生活！不過日前他去宜家買了3張貓用小床，希望能讓毛寶貝們睡個好覺，沒想到主子們看到新窩完全無感，甚至還直接跳上奴才睡的大床。

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飼主在推特帳號「@HOMEALONe_ksk」PO出3張照片並說道，「特地去宜家買的貓床，結果......。」畫面中可以看到，男主人將新買的3張小床靠著牆壁依序擺好，但是看似溫馨又可愛的寵物床，上頭居然連一隻毛孩都沒有，反而是一旁的雙人床上躺著一位黑白色的喵星人。

只見這位喵星人獨自躺在大Size的床上，而且左前肢還自在地靠在枕頭上，動作看起來相當老練。當牠看到奴才進門時，也絲毫沒有要下床的意思，心情也感覺非常淡定，一臉霸氣的表情就彷彿是在和對方喊話說，「你去睡那，人類！」

▲主子跳上雙人床，手靠在枕頭上，姿勢看起來相當老練。（圖／翻攝自推特帳號「@HOMEALONe_ksk」）



▲喵：你，去睡那！（圖／翻攝自推特帳號「@HOMEALONe_ksk」）



這則有趣的貼文不到3日就累積2.5萬個按讚數、1萬多名網友轉貼；此外，日前也被臉書寵物粉專轉載，超有戲的表情引發網友熱議，數百人紛紛在底下留言說，「終於想通自己買床了阿，奴才」、「集滿7張奴才就可以睡了」、「看來你有新床了，我就不用跟你搶了」、「哈哈哈太可愛了」。

另外也有人打趣地表示，「朕給你三張床睡你有什麼好抱怨的」、「誰他X要用小的！」、「貓：那不是奴才要睡的嗎？」、「：哎呀看起來你買了新的床啊，不錯哦」、「陪睡阿，懷疑喔？」、「 朕今天要用你的床睡覺，給我打地舖去」、「機掰貓的日常XDD」、「會暖床的小妖精」、「貓聖上和七個小矮人」。

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