壽山動物園白老虎「皮包骨」　園方：吃不胖、角度問題

▲身形削弱的昭海。（圖／網友Chen Chun Zhen授權提供，下同）

寵物小組／綜合報導

日前有民眾到壽山動物園遊玩，卻發現13歲的白老虎「昭海」和前年來造訪時，身形明顯削弱許多，讓人擔憂是否健康亮起紅燈，對此園方也出面回應，「昭海目前體重100公斤屬於正常範圍，加上牠比較吃不胖，且身體和血檢報告都正常，請民眾不用擔心。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲13歲的昭海因為年齡增加食欲也下降許多。

壽山動物園莊姓主任表示，一般老虎體重為120公斤，昭海為中等偏瘦，平常以牛肉和全雞為主，飲食條件不錯，由於年齡增長，食欲也開始下降，常出現食物沒吃完的情況，對此園方也提供促進食欲的豬大骨，以維持牠們咀嚼啃食力道。

莊姓主任也提到，由於大型動物貓科在老年後要控制重量，以免出現髖關節的症狀，所以園方也不會刻意要白虎達到一定體重，加上這幾年下來健康指數正常，可能是某些角度讓民眾誤以為牠身體出現狀況。

不過根據過往媒體資料，昭海民國100年來到壽山動物園，入園2個月後體重為170公斤，和目前體重相去甚大，對此園方，由於假日人手不足，無法取得資料，待周一上班時間才能詳細回覆。

▲園方提供良好的環境和飲食。

昭海是民國100年廣州香江動物園贈送的白虎，數百坪大的展場，有竹林、灌木、木棧梯道，還有澡塘，因老虎天性喜愛藏匿蹤跡與戲水，園方展示場內測屋頂特別擺放綠草，並且有廣闊的水池供白老虎在酷熱的夏天享受泡澡、消暑的樂趣。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲園方表示昭海屬於吃不胖的體型。

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