日本大津京車站招牌超Q？　拉近一看「鴿德體」萌翻網

▲日本滋賀縣大津京車站的招牌非常俏皮。（圖／翻攝自Twitter@83zen，下同）

寵物小組／綜合報導

推特用戶「@83zen」日前在網路上分享2張逗趣照片，他路過滋賀縣大津京車站時偶然抬頭，覺得這裡的招牌設計真是可愛，在筆劃之間還有圓點裝飾，近看才發現，原來是一群鴿子停在上面。有網友表示，每次經過都會看見那些鳥兒，就連Google Map的街景也曾經捕捉到這群嬌客的身影呢！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲拉近一看，才發現是圓滾滾的鴿子棲息在上面。

照片中，總共出現了32隻鴿子，牠們把頭埋進羽毛、縮成球狀，棲息在招牌各處，有些正在休息、打盹，有些則在整理身體，從遠處看過去，就像有人精心、巧手設計的俏皮點綴，要替忙碌的車站增添一點趣味。曾經親臨現場的網友也留言表示，「第一次看到這麼多鴿子停在上面！」

▲網友表示，每次經過總能看見鴿子們在上面休息。（圖／翻攝自Google Map）

這則貼文在推特上瘋傳，已經累積了5.5萬次轉貼以及16.3萬讚數，網友們紛紛留言，「這就是鴿子體誕生的契機呀～」、「遠看真的好藝術喔！」、「事實往往比想像還離奇XD」、「好好奇哦，附近沒有其他地方可以棲息嗎？」、「求字體載點！」



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