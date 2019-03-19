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好香啊～盲眼柴柴「隔空吃蛋餅」　津津有味臉萌翻網：這批很純喔

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▲好香啊～盲眼柴柴「隔空吃蛋餅」　津津有味臉萌翻網：這批很純喔。（圖／網友戴瑞克提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。） 

▲Pocky從小就失明，對味道特別敏感。（圖／網友戴瑞克提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／採訪報導

感覺吃的津津有味呢！飼主戴瑞克飼養一隻1歲大的柴柴「Pocky」，從小眼睛就看不見的牠，鼻子特別靈敏，知道爸爸在吃東西，就會默默出現在旁邊，這次牠再次鬼鬼祟祟出沒，「隔空吃蛋餅」的樣子超可愛。

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影片中，爸爸打開熱疼疼、香氣撲鼻的美味蛋餅，這時Pocky突然站在旁邊，接著鼻子動一動、聞一聞，開始在空中動起嘴巴，不時咀嚼的樣子宛如已經吃到蛋餅了！爸爸當場笑說，「這樣是有吃到呢？還是沒吃到？」。

▲好香啊～盲眼柴柴「隔空吃蛋餅」　津津有味臉萌翻網：這批很純喔。（圖／網友戴瑞克提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Pocky隔空吃蛋餅的模樣好可愛～

可愛的Pocky很乖巧，不會固執己見，小時候的牠疑似遭到繁殖場棄養，被丟在路邊，帶著失明的雙眼四處流浪，後來輾轉被現在的爸爸給認養。在爸爸領養前，有一組家庭想要，後來因為「怕照顧失明的毛孩會很麻煩」，因此決定放棄。爸爸說，「前面那組家庭放棄後，我就毅然決然決定要養牠，很怕再有二度被拋棄的情況發生！」

▲好香啊～盲眼柴柴「隔空吃蛋餅」　津津有味臉萌翻網：這批很純喔。（圖／網友戴瑞克提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲小Pocky個性穩定又乖巧。

爸爸之前有照顧過一隻失明的臘腸狗，想藉由那次的照顧經驗，來養失明的毛孩Pocky。「我很擔心如果由別人來養，不見得對牠會有很好的照顧，所以被通知要不要養時，我二話不說就說好。」

Pocky平常生活在家裡，由於小時候的陰影關係，只要聽到外面車子的聲音，就會嚇得全身發抖。爸爸也提到，Pocky雖然看不到，但是反應算靈敏，因為牠的後腳還有一些問題。

▲好香啊～盲眼柴柴「隔空吃蛋餅」　津津有味臉萌翻網：這批很純喔。（圖／網友戴瑞克提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲Pocky終於結束在外流浪的命運。

爸爸將Pocky隔空吃蛋餅的短片，分享到柴犬社團，網友看完紛紛笑說，「您女兒是戲精」、「汪：看我的隔空取物」、「感覺吃的津津有味」、「自我陶醉到不行哈哈哈」、「這批很純喔」、「吃飄浮在空氣中的氣味分子」。

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關鍵字： 柴犬蛋餅失明繁殖場棄養領養

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