ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

花蓮擱淺柯氏喙鯨「懷165公分寶寶」　胃裡有6塑膠袋＋4麻布袋

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲花蓮擱淺柯氏喙鯨「懷165公分寶寶」　胃裡有6塑膠袋＋4麻布袋。（圖／海洋保育署提供）

▲15日擱淺的雌性柯氏喙鯨。（圖／海洋保育署提供）

寵物小組／綜合報導

花東海岸上周連續發生3起鯨豚擱淺死亡事件，其中一頭喙鯨甚至懷有身孕，體內也有大量人造垃圾。海洋保育署與中華鯨豚協會19日對這頭柯氏喙鯨進行解剖，發現牠的胃裡共有6個塑膠袋、4個麻布袋，還有數團帶狀塑膠和魚線。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

這3起鯨豚擱淺事件分別是13日中午擱淺在花蓮崇德岸際的熱帶斑海豚，15日的母柯氏喙鯨，以及16日台東成功尋獲已經死亡的瑞氏海豚（又稱花紋海豚）。海洋保育署指出，13日擱淺的熱帶斑海豚，體長172公分屬青少年雄性個體，除幼胸鰭及背鰭在岸上遭流浪狗啃咬而有缺損外，外表無其他明顯外傷，胃內有大量未消化食物殘留，並無明確的致死原因。

請繼續往下閱讀...

▲花蓮擱淺柯氏喙鯨「懷165公分寶寶」　胃裡有6塑膠袋＋4麻布袋。（圖／海洋保育署提供）

值得注意的是，15日擱淺的雌性柯氏喙鯨身長565公分，外表有幾處被達摩鯊咬傷的傷口，屍體浮腫，除了肝臟沒有明顯肉眼病變，肺部氣管及支氣管有凝血塊，腎臟多處有寄生蟲。進行胃內容物清洗檢查後，發現胃中共有6個塑膠袋、4個麻布袋、硬質塑膠片1塊、數團殘繞在一起顏色粗細不一的帶狀塑膠、2條粗細不一的魚線，以及許多塑膠碎片。

不過，這頭雌性柯氏喙鯨胃內仍有魷魚嘴，推測仍能進食。因為病理檢驗尚未完成，無法直接斷定這隻喙鯨是攝入過多人造垃圾而導致死亡。然而最令人感到遺憾的是，牠體內懷有一隻達165公分的胎兒。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲花蓮擱淺柯氏喙鯨「懷165公分寶寶」　胃裡有6塑膠袋＋4麻布袋。（圖／海洋保育署提供）

▲箭頭處為喙鯨胎兒。（圖／海洋保育署提供）

巧合的是，距離台灣不遠的菲律賓16日也發生一起柯氏喙鯨擱淺事件，而且經由研究人員解剖後，同樣在該喙鯨體內發現40公斤的人造垃圾，包括麻布袋、種植用果樹袋、購物塑膠袋等，是菲律賓團隊在鯨豚體內發現最多塑膠數量的一次。

海保署呼籲，從國內及菲律賓的個案來看，海洋廢棄物問題對海洋野生動物的生存環境造成極大的危脅，這些塑膠廢棄物與人類的使用行為有高度相關。海保署目前除了請港口管理單位確實督促船員，勿隨意丟棄生活垃圾於海洋外，也於19個臨海縣市成立環保艦隊，鼓勵漁民對自己產生之生活垃圾自我管理，協助清理海上廢棄物攜回岸上處理，也建議各縣市可比照宜蘭縣政府訂定漁船廢棄物清理回收自治條例，落實管理漁船生活廢棄物。除此之外，也提醒國人要保育海洋，可以由自身的減塑行動開始，為了大海的未來，及時採取行動，以避免情況惡化。

▲花蓮擱淺柯氏喙鯨「懷165公分寶寶」　胃裡有6塑膠袋＋4麻布袋。（圖／海洋保育署提供）

▲擱淺現場處理作業。（圖／海洋保育署提供）

▲花蓮擱淺柯氏喙鯨「懷165公分寶寶」　胃裡有6塑膠袋＋4麻布袋。（圖／海洋保育署提供）

▲柯氏喙鯨第一胃內容物：麻布袋。（圖／海洋保育署提供）

▲花蓮擱淺柯氏喙鯨「懷165公分寶寶」　胃裡有6塑膠袋＋4麻布袋。（圖／海洋保育署提供）

▲柯氏喙鯨第一胃內容物：麻布袋及種子（右下球體）。（圖／海洋保育署提供）

▲花蓮擱淺柯氏喙鯨「懷165公分寶寶」　胃裡有6塑膠袋＋4麻布袋。（圖／海洋保育署提供）

▲柯氏喙鯨第二胃內容物：塑膠袋。（圖／海洋保育署提供）

▲花蓮擱淺柯氏喙鯨「懷165公分寶寶」　胃裡有6塑膠袋＋4麻布袋。（圖／海洋保育署提供）

▲柯氏喙鯨第三胃內容物：塑膠袋。（圖／海洋保育署提供）

關鍵字： 花蓮花東台東擱淺鯨豚柯氏喙鯨海廢海洋垃圾海洋汙染塑膠袋

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「床上藏敵人」主子暴怒烙人圍毆　裝死不回應...2喵氣揍：滾出我家

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

睡一半「碰！」電視秒變蜘蛛網　兇手跩臉讓她爆氣：真..

高加索每天守房門「癡等媽睡覺」　她忙到半夜看這畫面..

家有4比特3惡霸！　女飼主po照證明：牠們是標準「..

貓媽認真蹲廁所「胸前掛2隻小喪屍」　牠眼神死：等下..

高加索學母貓「整窩奶貓舔一輪」　媽氣炸：每隻都變落..

黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北！　見到主人開心翻肚..

28歲「貓瑞阿金」初二半夜離世　粉絲祝福洗版：一定..

天才老媽自製「貓咪口罩」幫剪指甲　網全跪了：快申請..

花4年打造「貓迪士尼樂園房」網跪了！　他淡淡一句：..

洛威拿坐攤子前「老闆娘一直笑」　網眼尖一看秒懂：哩..

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓..

晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓..

萌貓高舉腳腳！卡嘰卡嘰狂啃 粉紅肉球美暈萬人：草莓..

主人一聲令下「9條牽繩一起動」　汪汪軍團過人秩序！..

美容師試水溫黑柴狂抱怨30秒　一靠近就氣噗噗動手推..

大眼喵「嗯嗯」超用力Φ ω Φ　顏面神經失控一起施..

被關圍欄...妹瘋狂彈跳「想越獄」　姐後方鄙視觀察..

毛孩搭豪華客機窗邊爽賞景！　媽公布「這家航空」網全..

奴才出差5天回來...主子竟認不出　「嚇到腿軟扶牆..

險失明浪貓雨天被暖阿公收編❤ 94爺奶寶！叼毯衝下..

巴哥撐「黃金右腳」嗑零食　高難度吃法網驚呆：蛙人隊..

大黃狗闖入！　米國學校動物園死傷慘烈「母兔全成寡婦..

花蓮擱淺柯氏喙鯨「懷165公分寶寶」　胃裡有6塑膠..

影／沒有「ㄊㄚ」睡不著...癡心牧羊犬等到12點　..

「不投我的都是狗」台灣貓黨看板瘋傳　網友跪了：唯一..

瘋狂彈跳想越獄！混血妹見姐姐「魚形飛躍」　原地定格..

大負鼠遇蟒蛇被吞畫面曝光！　捕蛇專家：5公斤寵物都..

網PO「翻車魚正面照」！　超驚人長相網崩潰：根本佛..

影／超過3萬票贊成！　台北市立動物園6/19開始「..

美橘貓半醒狀態遭「撿屍」　舌頭外露8千人暴動：這我..

台南房屋稅明年降4成　受惠近14萬戶居民

鈴木一朗首打席飛球錯失打點　桑塔納轟滿貫砲反超前

329檔期宏盛建設獨推「海洋都心」　1案總銷逾百億

【Bigbang勝利醜聞】在韓國，女人的人生就是別..

詐賭機房藏一中商圈出入高調　「中一中」警察：讓專業..

陌生讀經班主任加臉書！男童曝「要我拍腳給他看」　被..

Mister Donut將退出大陸市場！　3月25..

林書豪登NBA官網談季中轉隊挑戰　「真的有太多要學..

「為什麼你的眼睛會說話？」 孟耿如害羞笑了：戴..

0321好星運開關│牡羊開好運，為射手打打氣

寵物動物熱門新聞

喵便便用力　顏面神經失控狂嘟嘴

台北動物園6/19開始連續10..

浪貓拖毯毯衝下樓　找阿嬤討抱抱

他養高加索犬當寵物　緊貼依偎超..

貓戴防舔頭套　下秒「血嘴開花」

狗哥洗澡　6貓全擠進浴室「監工..

87歲嬤同框金孫柴　度估表情撞..

賽鴿售4440萬「漢米爾頓」奪..

四眼聖上嚇跑汪　網驚：還有粗眉

狗闖課堂表演扭動　這下全班憋笑

汪叼「未開眼生物」回家　爸乾笑

蹲低縮頭玩躲貓貓　鸚鵡逗喵皇：..

焦慮汪每天穿衣　爺幫金孫做衣櫃

跟喵喵說 Hi　牠「萌奶音」回..

讀者迴響

熱門新聞

喵便便用力　顏面神經失控狂嘟嘴

台北動物園6/19開始連續10..

浪貓拖毯毯衝下樓　找阿嬤討抱抱

他養高加索犬當寵物　緊貼依偎超..

貓戴防舔頭套　下秒「血嘴開花」

狗哥洗澡　6貓全擠進浴室「監工..

87歲嬤同框金孫柴　度估表情撞..

賽鴿售4440萬「漢米爾頓」奪..

四眼聖上嚇跑汪　網驚：還有粗眉

狗闖課堂表演扭動　這下全班憋笑

汪叼「未開眼生物」回家　爸乾笑

蹲低縮頭玩躲貓貓　鸚鵡逗喵皇：..

焦慮汪每天穿衣　爺幫金孫做衣櫃

跟喵喵說 Hi　牠「萌奶音」回..

小隻媽推嬰兒車遛狗　路上婆媽開..

最新影片

更多

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓死自己

萌貓高舉腳腳！卡嘰卡嘰狂啃 粉紅肉球美暈萬人：草莓口味

主人一聲令下「9條牽繩一起動」　汪汪軍團過人秩序！網友讚爆

美容師試水溫黑柴狂抱怨30秒　一靠近就氣噗噗動手推開！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面