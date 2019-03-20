花蓮擱淺柯氏喙鯨「懷165公分寶寶」　胃裡有6塑膠袋＋4麻布袋

▲15日擱淺的雌性柯氏喙鯨。（圖／海洋保育署提供）

寵物小組／綜合報導

花東海岸上周連續發生3起鯨豚擱淺死亡事件，其中一頭喙鯨甚至懷有身孕，體內也有大量人造垃圾。海洋保育署與中華鯨豚協會19日對這頭柯氏喙鯨進行解剖，發現牠的胃裡共有6個塑膠袋、4個麻布袋，還有數團帶狀塑膠和魚線。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

這3起鯨豚擱淺事件分別是13日中午擱淺在花蓮崇德岸際的熱帶斑海豚，15日的母柯氏喙鯨，以及16日台東成功尋獲已經死亡的瑞氏海豚（又稱花紋海豚）。海洋保育署指出，13日擱淺的熱帶斑海豚，體長172公分屬青少年雄性個體，除幼胸鰭及背鰭在岸上遭流浪狗啃咬而有缺損外，外表無其他明顯外傷，胃內有大量未消化食物殘留，並無明確的致死原因。

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值得注意的是，15日擱淺的雌性柯氏喙鯨身長565公分，外表有幾處被達摩鯊咬傷的傷口，屍體浮腫，除了肝臟沒有明顯肉眼病變，肺部氣管及支氣管有凝血塊，腎臟多處有寄生蟲。進行胃內容物清洗檢查後，發現胃中共有6個塑膠袋、4個麻布袋、硬質塑膠片1塊、數團殘繞在一起顏色粗細不一的帶狀塑膠、2條粗細不一的魚線，以及許多塑膠碎片。

不過，這頭雌性柯氏喙鯨胃內仍有魷魚嘴，推測仍能進食。因為病理檢驗尚未完成，無法直接斷定這隻喙鯨是攝入過多人造垃圾而導致死亡。然而最令人感到遺憾的是，牠體內懷有一隻達165公分的胎兒。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲箭頭處為喙鯨胎兒。（圖／海洋保育署提供）

巧合的是，距離台灣不遠的菲律賓16日也發生一起柯氏喙鯨擱淺事件，而且經由研究人員解剖後，同樣在該喙鯨體內發現40公斤的人造垃圾，包括麻布袋、種植用果樹袋、購物塑膠袋等，是菲律賓團隊在鯨豚體內發現最多塑膠數量的一次。

海保署呼籲，從國內及菲律賓的個案來看，海洋廢棄物問題對海洋野生動物的生存環境造成極大的危脅，這些塑膠廢棄物與人類的使用行為有高度相關。海保署目前除了請港口管理單位確實督促船員，勿隨意丟棄生活垃圾於海洋外，也於19個臨海縣市成立環保艦隊，鼓勵漁民對自己產生之生活垃圾自我管理，協助清理海上廢棄物攜回岸上處理，也建議各縣市可比照宜蘭縣政府訂定漁船廢棄物清理回收自治條例，落實管理漁船生活廢棄物。除此之外，也提醒國人要保育海洋，可以由自身的減塑行動開始，為了大海的未來，及時採取行動，以避免情況惡化。

▲擱淺現場處理作業。（圖／海洋保育署提供）

▲柯氏喙鯨第一胃內容物：麻布袋。（圖／海洋保育署提供）

▲柯氏喙鯨第一胃內容物：麻布袋及種子（右下球體）。（圖／海洋保育署提供）

▲柯氏喙鯨第二胃內容物：塑膠袋。（圖／海洋保育署提供）

▲柯氏喙鯨第三胃內容物：塑膠袋。（圖／海洋保育署提供）