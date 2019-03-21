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最後一次捐血！黑妹穿粉裙安靜扎針　爸笑：6年，正式退休了

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黑妹捐血6年光榮退休，網友道謝！（圖／飼主馬晨祥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲米克斯妹妹從滿一歲開始就在捐血，連續6年，上周光榮退休了！（圖／飼主馬晨祥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

「捐血一袋，救汪一命。」新北市有隻乖巧的米克斯妹妹，因為穩定又聽話的個性，所以飼主馬晨祥從牠滿一歲開始，就經常帶牠去動物醫院捐血，造福了許多急需用血的毛孩們。上周二是妹妹最後一次捐血的日子，身穿蓬蓬裙的牠躺在診療台上依舊穩定，馬晨祥為紀念這一刻，全程用臉書直播，吸引多名網友紛紛道謝！

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飼主馬晨祥12日在個人臉書開起直播影片並說道，「這次是妹妹最後一次捐血，從滿一歲開始捐到現在六年了，現在滿七歲正式退休嚕。」畫面中，身穿粉色蓬蓬裙的妹妹躺在診療台上，乖巧地讓一旁護理人員捐血；只見牠在捐血的過程中不吵也不鬧，最後結束坐起來耳朵開成飛機耳，一臉剛睡醒的模樣看著鏡頭。

黑妹捐血6年光榮退休，網友道謝！（圖／飼主馬晨祥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲個性穩定的妹妹不須打麻醉即可抽血。（圖／飼主馬晨祥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

米克斯妹妹在捐血前因為個性穩定，所以都沒有打麻醉喔！至於也不少網友在詢問為什麼針要扎在脖子上，對此飼主則回覆，「短時間內大量抽血，脖子靜脈是最快的方式。」此外，毛小孩跟人一樣，捐血只能3個月1次，還要做血紅素檢測、血容比測定與血型鑑定。

其實狗狗輸血的前置作業和過程相當繁雜，馬晨祥表示，「第一，狗血型不像人這麼單純基本四種，狗的血型雖然是講分陽性陰性，可是不見得陽性對陽性就一定吻合，還是必須要兩隻狗各抽一點血出來進行比對才知道能不能用。第二，狗的血無法長時間保存，血一旦脫離狗體，好像72小時血液就變質無法使用了，不像人的可以放在儲存環境中一陣子。」

黑妹捐血6年光榮退休，網友道謝！（圖／飼主馬晨祥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲妹妹是飼主救回來的狗狗。（圖／飼主馬晨祥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲妹妹攤子乖乖坐好，獲得老闆百元雞肝當晚餐。（圖／網友馬晨祥授權提供）

▲妹妹身上的蓬蓬粉裙從不離身。（圖／飼主馬晨祥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

另外，知道狗狗可以捐血的人並不多，於是要讓自己的狗出來捐血的更少，加上第一點所說的配對吻合，能夠成功捐血的機率並不高。馬晨祥補充說道，「狗狗捐血條件為一歲以上七歲以下，體重20公斤以上，每年固定預防針，每月固定心絲蟲蚤不到預防藥。而且不能有生過與血液有關的毛病。狗狗偶爾捐一次血，對狗的健康也是不錯，促進新陳代謝，抽出舊血，加速新血製造。」

▲妹妹攤子乖乖坐好，獲得老闆百元雞肝當晚餐。（圖／網友馬晨祥授權提供）

▲捐完血要補肉肉啦！（圖／飼主馬晨祥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

網友們看完妹妹的捐血影片後，紛紛在底下留言表示，「妹妹超棒！謝謝妹妹」、「妹妹真勇敢，希望能再和穿蓬裙的妹妹不期而遇」、「晚餐要給肉肉補一下」、「好乖好棒阿！」、「捐血也穿裙子去XDD」、「謝謝妳，妹妹...救了很多同伴」、「真偉大...做善事！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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這次是妹妹最後一次捐血，從滿一歲開始捐到現在六年了，現在滿七歲正式退休嚕。

馬晨祥發佈於 2019年3月12日 星期二

關鍵字： 狗狗米克斯黑妹米克斯捐血粉裙

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