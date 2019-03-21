工地浪浪一起到新家...午睡「四肢緊扣」萌翻上千人　為這件事撕破臉

▲感情超好的兄妹倆睡覺的模樣超療癒！（圖／飼主謝汶柔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者吳鎮良／採訪報導

孩子，你怎麼說翻臉就翻臉了呢？高雄有對汪兄妹「睏寶」、「雪寶」以前曾在工地流浪過，現在一起到了新家後感情超好，經常陪在彼此身邊從不離身，甚至連睡覺都會「四肢緊扣」，模樣讓上千名網友看了直呼「要融化了！」不過馬麻也偷偷爆料，兄妹倆平常感情好歸好，但是美食在前可就六親不認了！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

馬麻謝汶柔日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出3張照片並註解，「這兄妹從小到大感情真好......」。畫面中，兄妹倆蓋著可愛的棉被，頭靠著頭睡覺；只見牠們臉上掛著一抹甜甜的笑容，不知道是不是做了什麼好夢。

請繼續往下閱讀...

▲棉被底下「四肢緊扣」。（圖／飼主謝汶柔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲兄妹倆曾一起在工地當過浪浪。（圖／飼主謝汶柔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



透過第三張照片可以看到，棉被底下的兄妹倆腳勾著腳「四肢緊扣」，從遠方看就彷彿是一隻狗狗在照鏡子呢！飼主謝汶柔表示，「2隻狗狗現在快滿一歲，都是米克斯喔！或許因為都曾經在工地流浪過，現在才會彼此相依為命，照片中牠們在睡午覺，剛好爸爸去幫牠們蓋被子，怕牠們著涼哈哈。」

這組照片貼出不到4小時，就累積將近2千多個按讚數，網友們看完都在底下留言說，「好可愛！」、「好棒的畫面」、「真好，這樣冬天就不怕冷了」、「這表情太幸福了」、「真溫馨～」、「上輩子的情緣」、「想看牠們遇到肉肉的樣子」；看到網友們熱烈的回覆，馬麻也加碼爆料說，「其實只要有好料的，牠們就六親不認了，但不至於會打架，只會發出聲音」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲這......這睡姿真是絕了！（圖／飼主謝汶柔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

更多精采影音：

