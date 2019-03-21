ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

工地浪浪一起到新家...午睡「四肢緊扣」萌翻上千人　為這件事撕破臉

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

兄妹午睡四肢緊扣，為這件事翻臉。（圖／飼主謝汶柔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲感情超好的兄妹倆睡覺的模樣超療癒！（圖／飼主謝汶柔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

孩子，你怎麼說翻臉就翻臉了呢？高雄有對汪兄妹「睏寶」、「雪寶」以前曾在工地流浪過，現在一起到了新家後感情超好，經常陪在彼此身邊從不離身，甚至連睡覺都會「四肢緊扣」，模樣讓上千名網友看了直呼「要融化了！」不過馬麻也偷偷爆料，兄妹倆平常感情好歸好，但是美食在前可就六親不認了！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

馬麻謝汶柔日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出3張照片並註解，「這兄妹從小到大感情真好......」。畫面中，兄妹倆蓋著可愛的棉被，頭靠著頭睡覺；只見牠們臉上掛著一抹甜甜的笑容，不知道是不是做了什麼好夢。

請繼續往下閱讀...

兄妹午睡四肢緊扣，為這件事翻臉。（圖／飼主謝汶柔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲棉被底下「四肢緊扣」。（圖／飼主謝汶柔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

兄妹午睡四肢緊扣，為這件事翻臉。（圖／飼主謝汶柔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲兄妹倆曾一起在工地當過浪浪。（圖／飼主謝汶柔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

透過第三張照片可以看到，棉被底下的兄妹倆腳勾著腳「四肢緊扣」，從遠方看就彷彿是一隻狗狗在照鏡子呢！飼主謝汶柔表示，「2隻狗狗現在快滿一歲，都是米克斯喔！或許因為都曾經在工地流浪過，現在才會彼此相依為命，照片中牠們在睡午覺，剛好爸爸去幫牠們蓋被子，怕牠們著涼哈哈。」

這組照片貼出不到4小時，就累積將近2千多個按讚數，網友們看完都在底下留言說，「好可愛！」、「好棒的畫面」、「真好，這樣冬天就不怕冷了」、「這表情太幸福了」、「真溫馨～」、「上輩子的情緣」、「想看牠們遇到肉肉的樣子」；看到網友們熱烈的回覆，馬麻也加碼爆料說，「其實只要有好料的，牠們就六親不認了，但不至於會打架，只會發出聲音」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

兄妹午睡四肢緊扣，為這件事翻臉。（圖／飼主謝汶柔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲這......這睡姿真是絕了！（圖／飼主謝汶柔提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

更多精采影音：

關鍵字： 謝汶柔有點毛毛的米克斯汪兄妹睡覺

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

鬆獅門口「漸層排隊」等散步　主人壓力超大：我還沒下班啊

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

沾到便便不敢說...老貓行動不便「坐砂盆旁低頭」：..

適應力太強被邊緣！大貓害怕竄逃　小賓士落寞：你們去..

宮廟師父「再養運勢差」！公婆秒送走4隻臘腸　她曝迷..

「灰狗」受困冰凍水壩！3工人抱起開車直奔獸醫　專家..

北市中山區2貓遭潑高溫液體！全身燒燙傷離世　兇手沒..

阿公顧7天卯起來傳60張「狗孫寫真」　家人手機震爛..

她把這坨只剩爛毛的生物撈回家　4個月後…奇蹟變身絕..

100km狂風吹顫肉冠！禪師「國道渡雞」救命　運將..

獨／雲豹現蹤！阿塱壹「荒野戰士」攔下盜獵者　他飆車..

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹森林　台東居民：擔..

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓..

晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓..

萌貓高舉腳腳！卡嘰卡嘰狂啃 粉紅肉球美暈萬人：草莓..

教官嚴肅講課「台下狂蠕動」　小黑誤闖教室學生摀嘴憋..

馬麻我帶牛角角跟墨鏡 484有帥帥

超大陣！米克斯軍團集體過馬路 義氣汪殿後..交警..

半夜肚子餓...臘腸叼飯碗討食　秒變蒙面俠網驚：都..

主人一聲令下「9條牽繩一起動」　汪汪軍團過人秩序！..

美容師試水溫黑柴狂抱怨30秒　一靠近就氣噗噗動手推..

大眼喵「嗯嗯」超用力Φ ω Φ　顏面神經失控一起施..

機車後座載狗「僅用牽繩繫著」　嬤被勸阻卻回：牠從小..

浪浪躲安樂死變「特戰犬」　「狗班長」踏上500公里..

睡滿一格！下樓差點踩到「保護色路霸」　媽踉蹌：想摔..

遭棄想餓死自己…三花到新家「不吵不鬧」　媽：貼心又..

賊賊小黃被罰面壁「戲精眼偷瞄」　網求情：牠只是孩子..

愛犬偷吃「沾鴨肉醬汁」洋蔥中毒溶血亡　媽痛心發文勸..

3公尺蟒蛇活吞大鱷魚！　7天「分解獵物」X光景象曝..

保育類領角鴞遭車撞倒路邊　民眾救起「雙手」捧起送派..

「關門夾尾巴」害貓咪痛到慘叫　12歲童笑開懷錄影炫..

澳洲無尾熊躲汽車內避暑　車主超崩潰「連哄帶餵水」驅..

時隔34年！經典牛仔褲Levi's強勢回歸美股　估..

有人辛苦存錢來看你！　Kobe不屑大咖球星輪休：能..

獨家／啪！小煜斷韌帶「不能走路了」　急就醫畫面曝光

多話男遇酒測被疑嗑藥！他二度遇警「學乖安靜」.....

先探／謝金河：從年報、配息看真章

20年最熱春分！台北飆出32.5℃　明天清晨起「有..

仁寶連兩年獲iF設計金質獎　全球排名晉升第17名

余艾玟變髮拼奧運資格　吳佳穎勤練基本功備戰

17 Media公開2018年直播數據回顧　日本虛..

韓國瑜稱「台獨比梅毒可怕」　陳致中怒了：最毒的是這..

寵物動物熱門新聞

田中築巢下蛋　網驚呆：這不得鳥..

貓媽叼2坨黑黑丟砂盆　鏟屎官看..

汪被開膛倒毒物　痛苦狂奔後安樂..

「台灣貓黨」看板瘋傳　網：我投

二哈見爸抱老婆　崩潰反擊爭寵

飛機上丟萌柯基？墜地影片網瘋傳

睽違11年！導盲犬扯牽繩奔向家..

黑妹捐血6年光榮退休　網友道謝

喵便便用力　顏面神經失控狂嘟嘴

翻車魚正面照只剩一張嘴　網崩潰

麵條失手掉喵主子頭上讓奴才超挫

狐獴聚熱燈下取暖：我們不是邪教

寵物龜大雪中散步　不小心結冰了

台北動物園6/19開始連續10..

讀者迴響

熱門新聞

田中築巢下蛋　網驚呆：這不得鳥..

貓媽叼2坨黑黑丟砂盆　鏟屎官看..

汪被開膛倒毒物　痛苦狂奔後安樂..

「台灣貓黨」看板瘋傳　網：我投

二哈見爸抱老婆　崩潰反擊爭寵

飛機上丟萌柯基？墜地影片網瘋傳

睽違11年！導盲犬扯牽繩奔向家..

黑妹捐血6年光榮退休　網友道謝

喵便便用力　顏面神經失控狂嘟嘴

翻車魚正面照只剩一張嘴　網崩潰

麵條失手掉喵主子頭上讓奴才超挫

狐獴聚熱燈下取暖：我們不是邪教

寵物龜大雪中散步　不小心結冰了

台北動物園6/19開始連續10..

懶得走貓門　喵假裝太胖捶門看媽

最新影片

更多

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓死自己

萌貓高舉腳腳！卡嘰卡嘰狂啃 粉紅肉球美暈萬人：草莓口味

教官嚴肅講課「台下狂蠕動」　小黑誤闖教室學生摀嘴憋笑

馬麻我帶牛角角跟墨鏡 484有帥帥

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面