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二哈見爸抱老婆精神崩潰　淒涼單身狗出招反擊：我才是正宮！

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▲▼二哈崩潰目擊鏟屎官曬恩愛。（圖／翻攝自Instagram@milperthusky）

▲把拔抱老婆不理牠，二哈精神崩潰出招反擊。（圖／翻攝自Instagram@milperthusky）

寵物小組／綜合報導

英國哈士奇Millie這天撞見最愛的把拔和老婆相親相愛，完全不理會一旁的自己，讓Millie超級崩潰，只好使出大絕招搶回老爸的心！只見Millie開始用大掌不斷拍飼主的屁股，想藉此引起注意，還好最後鏟屎官總算回心轉意，大家抱一起結束這場「正宮」之戰。

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飼主經常在Instagram帳號「@milperthusky」分享家中狗狗的日常生活，Millie是隻非常愛找老爸討拍的狗狗，這天牠和爸媽一起待在沙發上，沒想到把拔竟然轉身和媽咪親熱，獨留Millie單身狗一隻在旁邊，十分地淒涼。Millie不甘心鏟屎官被搶走，開始出招反擊，只見牠不斷拍打爸爸，無辜的眼神透露出牠滿滿的委屈，終於喚得男人回頭抱抱，拼命撒嬌總算有了成果。

事實上，Millie家中還有個二哈夥伴Rupert，兩汪感情要好，當其中一方外出看醫生時，另一位就會在家不斷等門，盼小夥伴能快點回家。狗狗們目前在家有個重大任務，就是陪伴小鏟屎官，牠們是小孩子哭泣時的絕佳良藥、寶寶學爬行時的好老師、同時也是最好的床伴，一起入睡的模樣十分溫馨動人。

▲▼二哈崩潰目擊鏟屎官曬恩愛。（圖／翻攝自Instagram@milperthusky）

▲汪汪們是小鏟屎官最好的夥伴。（圖／翻攝自Instagram@milperthusky）

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飼主將影片上傳後，共吸引了40多萬人觀看，也有不少網友逗趣留言，「這就是為甚麼想養哈士奇！」、「這個男人是世界上最幸福的人了」、「汪：我的按摩服務呢？」、「媽咪抱夠了，可以換我了啦！」、「汪：鏟屎官你是不是忘了甚麼？」、「厲害的小三～」。

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關鍵字： 哈士奇二哈討拍討摸撒嬌正宮

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