ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

小棕熊尾隨黑喵想當好友　慘遭貓拳「Send Tree Pay」打到臉歪

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼小棕熊被貓咪打到臉歪。（圖／翻攝自IG@mansurbear）

▲小棕熊被貓咪打到臉歪。（圖／翻攝自IG@mansurbear）

寵物小組／綜合報導

喵皇膽子超大，連熊都敢欺負！俄羅斯棕熊Mansur小時候在庭院玩耍時，遇見一隻黑白貓，牠好奇地跟在貓後面觀察，沒想到意外惹對方不悅，遭貓掌「Send Tree Pay」毒打一頓，被欺負的畫面全被錄下，並上傳至Instagram帳號「@mansurbear」，引不少網友笑翻按讚。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

從影片中可以看到，Mansur不斷跟在貓咪身後，似乎非常想一起玩耍，但是小熊卻被貓咪狂打巴掌，整隻熊差點飛出去，看來對方脾氣並不好惹！雖然Mansur被打不少下，但牠還是很希望可以做成朋友，因此繼續跟在喵身邊，小熊和貓咪並肩走路的模樣十分逗趣可愛。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB


事實上，Mansur還是幼熊時在莫斯科特維爾一座機場附近獨自徘徊，被一位中古飛機維修師發現後救援帶回照顧。由於牠已習慣跟人類相處，長大後難以進行野放，幸好俄國卡魯加市附近的奧勒席科弗機場願意幫忙，利用機場除役的空軍基地，圈出一塊適合養熊的寬廣區域。現在Mansur擁有一塊屬於自己的圈地，也獲得志工細心的照顧，同時還是知名的「網紅飛天熊」！

▼更多精彩影音

關鍵字： 貓咪棕熊機場俄羅斯mansur巴掌

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

暖狗「2次堵門」捨不得主人出嫁！　新郎被拒門外...網：其實牠都懂

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

愛犬偷吃「沾鴨肉醬汁」洋蔥中毒溶血亡　媽痛心發文勸..

二哈見爸抱老婆精神崩潰　淒涼單身狗出招反擊：我才是..

小三生被蓋「遲到章」　爸曝爆笑原因：全是「牠」惹的..

大眼喵「嗯嗯」超用力　顏面神經失控一起施力狂「嘟嘴..

夾娃娃送泰國蝦！浪貓亂入機台當窩爽睡　客無奈賠錢：..

才剛洗完澡！歐告塞馬桶爽泡「有味溫泉」　網笑：沖水..

「塞乃貓」瞇眼愛睏　懇求眼神小掌狂戳媽：先陪我睡嘛..

萌喵仿雕像石化中...飼主狂戳找「開機鍵」　網：罐..

想加入會員？橘喵店長大屁股壓資料　顧客無奈幫馬殺雞

法鬥學接球變傳球　「海獅式」頂玩具傳遞父子好感情❤

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回..

鬆獅見家人要出門乖坐等上車　 阿公2次零食拐騙：不..

流浪熊被暖機師收養成「最萌維修員」 每天花兩小時陪..

東西掉了任性媽不幫撿 憤怒柴柴使出憤怒柴手

幼汪疑遭棄養被車撞「後腿癱瘓」　第1次被抱...善..

最後一次捐血！黑妹安靜扎針　爸笑：6年可以光榮退休..

一進門撒嬌柴「看醫生症候群」上身　風暴式甩頭露齒慘..

教官嚴肅講課「台下狂蠕動」　小黑誤闖教室學生摀嘴憋..

馬麻我帶牛角角跟墨鏡 484有帥帥

超大陣！米克斯軍團集體過馬路 義氣汪殿後..交警..

小棕熊尾隨黑喵想當好友　慘遭貓拳「Send Tre..

雜亂工作台神奇變乾淨　他偷拍驚見「潔癖鼠」狂掃2小..

遭媽「藝術之手」剃毛　特異幾何圖形…美喵宇宙崩潰：..

被奴才咳2聲吵醒　主子鬧起床氣狂喵碎唸：小聲點啦！

啊，我死了！喵中彈「慢動作倒地→沒呼吸」　演技驚呆..

帶狗去一次...老闆娘見面就找慢慢　外帶多送麵包：..

德寵物店傍晚5點才能買倉鼠！　籠子小於1公尺就是虐..

狗群路上互嗆！俗辣柴「抱媽大腿」狂叫囂：打我啊笨蛋

小三生被蓋「遲到章」　爸曝爆笑原因：全是「牠」惹的..

熟睡阿金聞到「食物山丘」會醒嗎？　意外結局驚呆百萬..

國寶級老陶師林添福辭世享耆壽94歲　竹南蛇窯暫停開..

酒駕吊照2年太重？黃國昌：還要多少悲劇才能把裝睡的..

觀點／下一間24小時書店在哪？　誠品30歲後持續面..

頭痛是咖啡在作祟！一天2杯「超量成癮」反而更疲憊、..

IU「勾脖激吻」大12歲男星！　網見影片全崩潰了

臉書資安大漏洞！6億用戶密碼被2萬名員工看光光

3未成年女學生「總統臉上亂畫」　遭逐出校園恐被判5..

陸元首時隔10年重訪！習近平出訪義大利抵達羅馬

宜蘭男酒駕自撞民宅！「回推酒測值0.31」無罪　網..

四天破百萬！《木曜4超玩》入住新板巨星　成功引爆話..

寵物動物熱門新聞

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

汪誤食「醬汁」　洋蔥中毒溶血亡

兄妹午睡四肢緊扣　為這件事翻臉

厭食麗花到新家　變成撒嬌貼心貓

6小獵豹長大　1年後分不出誰是..

大黃狗闖入!　米國學校動物園死..

保母喵輕拍胸口3下　寶寶秒入睡

二哈見爸抱老婆　崩潰反擊爭寵

世界最長壽象龜　活了256歲！

德國寵物店傍晚5點才能買倉鼠！

寵物龜大雪中散步　不小心結冰了

學生被蓋遲到章　都是牠惹的禍！

貓媽叼2坨黑黑丟砂盆　鏟屎官看..

田中築巢下蛋　網驚呆：這不得鳥..

讀者迴響

熱門新聞

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

汪誤食「醬汁」　洋蔥中毒溶血亡

兄妹午睡四肢緊扣　為這件事翻臉

厭食麗花到新家　變成撒嬌貼心貓

6小獵豹長大　1年後分不出誰是..

大黃狗闖入!　米國學校動物園死..

保母喵輕拍胸口3下　寶寶秒入睡

二哈見爸抱老婆　崩潰反擊爭寵

世界最長壽象龜　活了256歲！

德國寵物店傍晚5點才能買倉鼠！

寵物龜大雪中散步　不小心結冰了

學生被蓋遲到章　都是牠惹的禍！

貓媽叼2坨黑黑丟砂盆　鏟屎官看..

田中築巢下蛋　網驚呆：這不得鳥..

喵中彈慢動作倒地　演技驚呆百萬..

最新影片

更多

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

鬆獅見家人要出門乖坐等上車　 阿公2次零食拐騙：不能跟啦！

流浪熊被暖機師收養成「最萌維修員」 每天花兩小時陪冬眠：絕不會拋棄牠

東西掉了任性媽不幫撿 憤怒柴柴使出憤怒柴手

幼汪疑遭棄養被車撞「後腿癱瘓」　第1次被抱...善心人士怒：很夭壽

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面