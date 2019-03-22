小棕熊尾隨黑喵想當好友　慘遭貓拳「Send Tree Pay」打到臉歪

▲小棕熊被貓咪打到臉歪。（圖／翻攝自IG@mansurbear）

寵物小組／綜合報導

喵皇膽子超大，連熊都敢欺負！俄羅斯棕熊Mansur小時候在庭院玩耍時，遇見一隻黑白貓，牠好奇地跟在貓後面觀察，沒想到意外惹對方不悅，遭貓掌「Send Tree Pay」毒打一頓，被欺負的畫面全被錄下，並上傳至Instagram帳號「@mansurbear」，引不少網友笑翻按讚。

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在 Instagram 查看這則貼文 Авиамедведь Мансур（@mansurbear）分享的貼文 於 PST 2017 年 2月 月 5 日 上午 9:19 張貼



從影片中可以看到，Mansur不斷跟在貓咪身後，似乎非常想一起玩耍，但是小熊卻被貓咪狂打巴掌，整隻熊差點飛出去，看來對方脾氣並不好惹！雖然Mansur被打不少下，但牠還是很希望可以做成朋友，因此繼續跟在喵身邊，小熊和貓咪並肩走路的模樣十分逗趣可愛。

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在 Instagram 查看這則貼文 Авиамедведь Мансур（@mansurbear）分享的貼文 於 PST 2017 年 1月 月 5 日 下午 3:00 張貼



事實上，Mansur還是幼熊時在莫斯科特維爾一座機場附近獨自徘徊，被一位中古飛機維修師發現後救援帶回照顧。由於牠已習慣跟人類相處，長大後難以進行野放，幸好俄國卡魯加市附近的奧勒席科弗機場願意幫忙，利用機場除役的空軍基地，圈出一塊適合養熊的寬廣區域。現在Mansur擁有一塊屬於自己的圈地，也獲得志工細心的照顧，同時還是知名的「網紅飛天熊」！

在 Instagram 查看這則貼文 Авиамедведь Мансур（@mansurbear）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 28 日 下午 12:24 張貼

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