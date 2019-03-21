賊賊小黃被罰面壁「戲精眼偷瞄」　網求情：牠只是孩子啊～

▲小黃汪相隔不到一個月又犯錯，再度被處罰面壁思過。（圖／翻攝自抖音APP用戶「Kexuejia520」）



寵物小組／綜合報導

還記得大陸有隻調皮又可愛的小黃汪嗎？上月牠因為「屢教不改」而被爸拔罰站面壁，結果不到一個月，牠再度闖禍了！最近牠因為咬壞了筆電充電器，被爸拔發現後又被罰面壁思過，過程中牠那雙超有戲的眼珠子，頻頻露出求情的眼神，讓網友看了也忍不住替牠求情。

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抖音APP用戶「Kexuejia520」日前PO出這段影片，畫面中飼主說道，「最近你挺火阿？火著那是一蹋糊塗！你這火也太大了吧！把我電腦充電器都火進去了，怎麼了阿？你就不能謙虛點嗎？」只見小黃汪後腿撐住身體站起身，前肢則放在牆壁上，眼神不時偷瞄看似想求情，一臉委屈的模樣彷彿在道歉。

▲眼神很有戲的小黃汪。（圖／翻攝自抖音APP用戶「Kexuejia520」）



▲小黃汪不久前才因亂咬鞋子、襪子而被處罰。（圖／翻攝自抖音APP用戶「Kexuejia520」）



這段視頻PO出後獲得不少網友熱議，甚至也被轉貼到臉書寵物社團「有點毛毛的」，許多人看了表情豐富的小黃汪都深感同情，紛紛在底下留言說，「是被罰站嗎？好了啦！有罰就好啦！」、「唉唷喂呀被爸比處罰啦，乖乖乖」、「用眼神想博取同情」、「原諒牠吧！還只是個孩子呢」。

值得一提的是，小黃汪已經不是初犯囉！先前牠趁著主人在睡覺時，把爸拔的鞋子叼到一旁去，並且將一雙新買的襪子給咬破好幾個洞。當主人醒來後也特別生氣，但又不忍心去打牠，所以便簡單地教訓了幾句話後，就罰牠去牆角面壁思過，沒想到隔不到幾天，狗狗又犯錯了，也難怪爸拔會氣得拿出「打狗棍」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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