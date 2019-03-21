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熟睡阿金聞到「食物山丘」會醒嗎？　意外結局驚呆百萬人

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聞香起床有效嗎？結局驚呆百萬人！（圖／翻攝自Instagram用戶「pocha_7.26」）

▲熟睡中的黃金獵犬聞到食物會不會醒來呢？（圖／翻攝自Instagram用戶「pocha_7.26」） 

寵物小組／綜合報導

狗狗們都是超級吃貨，若是睡覺和食物牠們會選哪個呢？日本有位飼主這天想實驗一下，如果愛犬在睡覺時聞到美食會不會醒來，於是趁著黃金獵犬Pocha在睡午覺時，擺放了水果、飼料以及肉肉在牠的鼻子前方，沒想到實驗的結果卻讓網友們全看傻眼了！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

Instagram用戶「pocha_7.26」上周PO出這段視頻並註解，「平日午後3點固定睡覺的愛犬。」畫面中，主人先在狗狗鼻子前方放了一塊乾飼料，結果阿金的鼻子只是動了一下，卻沒有醒過來；接著再放了許多肉乾，無奈Pocha依舊沉沉地睡覺，這次鼻子動也沒動。

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聞香起床有效嗎？結局驚呆百萬人！（圖／翻攝自Instagram用戶「pocha_7.26」）

▲正當飼主準備要離開的時候......。（圖／翻攝自Instagram用戶「pocha_7.26」）

聞香起床有效嗎？結局驚呆百萬人！（圖／翻攝自Instagram用戶「pocha_7.26」）

▲阿金突然起床狂嗑！（圖／翻攝自Instagram用戶「pocha_7.26」）

主人看到熟睡中的愛犬絲毫不受美食影響，最後又在眾多食物當中「加碼」放上一顆香甜的大草莓，但阿金一樣靜靜地睡著。正當飼主準備要離開時，Pocha的鼻子突然劇烈動了動，接著雙眼睜開；只見牠看到眼前擺放許多食物，開心的直接吃起來！不到5秒的時間就把堆積成「小山丘」的美食全嗑光。

這段有趣的影片2天前被IG@goldenretrievers轉貼分享，目前已突破100萬次的觀看次數，網友們看完都留言笑說，「果然毛孩還是貪吃的哈哈」、「睡魔戰敗！」、「怎麼覺得阿金是裝的？」、「汪：憑你這點食物也想叫我醒？」、「美食要夠多才肯起床XDD」、「金毛果然沒讓我失望」。ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 黃金獵犬日本狗狗聞香起床IG

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