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喵拉屎在地上網卻讚翻「超有家教」　原來牠便意爆炸時做了這事

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（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲貓咪很愛乾淨，也是許多都市人喜歡養貓的原因。（圖／取自免費圖庫unsplash）

寵物小組／綜合報導

貓咪天生是一種非常愛乾淨的動物，源於遠古時代的天性，也為了避免氣味被天敵發現，牠們上廁所一定要有貓砂，才有辦法掩埋氣味。這也是許多都市人選擇養貓咪的原因，牠們能夠處理好自己的大小便需求，如果主人有準備貓砂的話。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

最近一位美國網友在論壇「Reddit」PO出自家貓咪的乖巧事蹟，照片中牠明明奔放到把屎直接拉在地上，為什麼會被稱讚「很乖」呢？原來是主人不慎關上廁所，害牠無法使用裡頭的貓砂盆自由解放，但又堅持一定要大在貓砂上，結果牠想到了一個好辦法。

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（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲這隻貓咪很乖的把貓砂撒出來，然後才大便。（圖／取自論壇Reddit）

只見照片中貓砂袋被咬破，裡面的砂散落的到處都是，然後貓咪把便便安安穩穩的大在撒出來的砂上，牠的主人非常驚訝「我猜牠大概聞到貓砂袋的味道和平常大便的地方一樣，判斷咬破袋子就可以上廁所。」

這隻聰明貓咪的努力，讓網友大讚「超有家教！」「你的貓咪比大部分的小孩都還聰明。」「保險起見，等牠再長大一點，你可能要把車鑰匙收好，以免牠開車出去。」

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關鍵字： 北美要聞喵星人貓砂

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