女主人盤坐冥想　緬因貓出動「超大雞毛撢子」掃臉狂蹭給考驗

▲女主人準備冥想，緬因貓洛洛給「考驗」。（圖／飼主Mong Jung Wei提供）

寵物小組／綜合報導

貓咪這種生物就是「你越理牠，牠越不理你；你越不理牠，牠越想理你」。飼主Mong Jung Wei日前盤坐冥想時，愛貓「洛洛」卻不斷亂入，一下磨蹭、一下尾巴掃臉，讓她實在很難專心，忍不住伸手摸了洛洛一下。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Mong Jung Wei表示，洛洛是一隻4歲的緬因貓，也是台南牧貓精品寵物旅館的「店長」，個性親人愛撒嬌，同時也是個貪吃鬼，平常還很喜歡洗澡。影片中，黏人的洛洛看到媽咪閉著眼睛認真冥想，便若無其事地磨蹭對方，並用宛如雞毛撢子的大尾巴掃來掃去，見媽咪意志力開始動搖，馬上又加碼用臉頰親暱地蹭過對方的手，果然順利獲得摸摸，這才心滿意足地到旁邊趴好。

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▲洛洛雖然體型大，卻十分黏人愛撒嬌。（圖／飼主Mong Jung Wei提供）

▲無論大貓小貓，都一樣喜歡箱子。（圖／飼主Mong Jung Wei提供）

▲可愛的洛洛。（圖／飼主Mong Jung Wei提供）

▲霸氣的洛洛。（圖／飼主Mong Jung Wei提供）

Mong Jung Wei笑說，關於靜心冥想，自己還在練習中，但經過這次考驗，她決定「下次練習要先把自己隔離」。她也補充，平常大概需要10分鐘左右，洛洛才會覺得奴才是鐵了心不理牠，不過若她被干擾成功，真的要抱洛洛時，牠又會跑掉。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

這段影片po上臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，網友們紛紛留言笑說，「牠怕鏟屎的太快得道」、「心還沒靜下來，還是會被貓影響，貓咪太Q了」、「放棄吧（拍肩）」、「主子表示，入貓道得永生」、「這個我懂，所以我都直接將坐墊搬去陽台，把陽台的門關起來」、「牠其實是在測試奴才有沒有死掉」。

▼洛洛干擾媽咪冥想。

▼洛洛很撒嬌。