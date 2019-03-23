台灣貓黨拆字分析：2020都在貓貓掌控中！　釣出王金平回覆

▲「貓」字的拆解分析，讓網友笑翻。（圖／臉書粉絲專頁「台灣貓黨」提供）

寵物小組／綜合報導

繼貓咪候選人看板之後，臉書粉絲專頁「台灣貓黨」又搭上最近一波流行的拆字預言風潮，拆解「貓」字並分析，「2020總統大選其實早就在貓貓掌握之中。」再度運用可愛的喵星人，幽政治一默。沒想到竟釣出有意挑戰總統大位的國民黨立委王金平回覆，讓網友們覺得相當有趣。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

台灣貓黨煞有其事地解析，「貓」字可以拆出「1月11」（2020總統選舉日）、「15」（第15任總統）等關鍵字，另外還能找到「艸」、「豕」、「王」等字，分別代表已表態參選的「蔡英文」、「朱立倫」、「王金平」。台灣貓黨表示，這個測字結果就可以向人類證明「一切都在貓貓的掌控之中」、「貓才是普世價值」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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▲幽默又可愛的貼文也釣出公道伯王金平回覆。（圖／截自臉書粉絲專頁「台灣貓黨」）

這個有趣的拆文解字引來臉書粉絲專頁「台灣公道伯 王金平」的回覆，「我們說句公道話，只要討喜，不分貓狗。」貓奴們也熱烈留言，「唯一支持貓貓」、「貓貓狗狗，一邊一寵。絕對沒有不分貓狗的事。」、「用貓掌獨裁台灣吧！」；但也有網友突破盲點笑說，「那個田字根本數字顯示板」、「名字能拆出一個日字的都能當七段顯示器了吧！」

台灣貓黨日前因為一面「競選看板」在網路上爆紅，只見黃色競選看板上有隻霸氣十足的藍貓，上頭黑字寫著「不投我的都是狗」，旁邊則有大大的粉紅色字樣「台灣貓黨」。事實上，這張照片是臉書粉絲專頁「台灣貓黨」的趣味合成圖，粉專小編當時告訴記者，「其實是想要藉貓貓反映紛亂的政局。」沒想到引起網友熱議瘋傳，可以說貓貓果然有超強魅力呀！

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