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吃個早餐變鯉魚池！6雙柴眼緊盯肉肉　媽崩潰：壓力很大

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▲吃個早餐變鯉魚池！6雙柴眼緊盯肉肉　媽崩潰：壓力很大。（圖／有點毛毛的／飼主謝瑄寶）

▲吃個早餐被6雙眼睛盯著，壓力很大啊。（圖／有點毛毛的／飼主謝瑄寶）

寵物小組／綜合報導

家裡有貪吃毛孩的人一定懂得這種感覺，不過要是乘以6倍？那又是另一種境界的壓力了！飼主謝瑄寶這天正在享用早餐，沒想到家裡6隻柴柴全都圍上來，還用水汪汪的眼睛緊緊盯著食物，讓她忍不住大呼「壓力很大」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

謝瑄寶在臉書社團《有點毛毛的》寫道，「大家早安啊！媽媽在吃早餐，你們這樣我壓力很大。」照片中，她筷子夾著一小段熱狗，果然吸引到柴柴們熾熱的眼神，只見牠們全擠在桌子前，畫面瞬間變成搶食中的鯉魚池。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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▲吃個早餐變鯉魚池！6雙柴眼緊盯肉肉　媽崩潰：壓力很大。（圖／有點毛毛的／飼主謝瑄寶）

▲柴柴們擠過來討食，讓餐桌瞬間變鯉魚池。（圖／有點毛毛的／飼主謝瑄寶）

家裡有6隻柴柴，不僅飼主吃飯時間壓力大，連經過的老鼠壓力也很大。謝瑄寶先前就分享過一段影片，有隻大老鼠從外頭偷溜進她家，沒想到才剛踏進門，就遭整群柴柴追逐包圍，最後慘遭「滅口」。謝瑄寶無奈說，其實類似事件已發生過很多次，只能趕緊幫愛犬們消毒嘴巴，「隔壁的老鼠太多了，常常跑到我家。」

網友們看了照片留言笑說，「馬麻我們也想吃」、「壓力山大啊！」、「我懂」、「分我們吃一口」、「壓力超大，早餐分一分就沒了」、「原來是進擊的六柴啊！」、「好幸福哦～被柴柴包圍」、「真的壓力很大」、「這樣好療癒」、「好多寶貝，羨慕中」。

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關鍵字： 柴犬有點毛毛的汪星人

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