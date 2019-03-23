竹縣連3起！放養家犬暴衝害摔車　騎士傷見骨、狗斷腿

▲飼主放任家犬亂跑，導致騎士摔車。（圖／翻攝自臉書「我是竹東人」，下同）

寵物小組／綜合報導

一名機車騎士行經新竹縣竹東鎮竹中路口，為閃避突然衝出的黑狗，連車帶人重摔在地，全身多處擦傷，腳掌傷口甚至深可見骨。這其實已經是今年以來新竹縣發生的第3起因狗衝出而發生的車禍，律師對此指出，飼主恐怕須承擔過失傷害責任。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

一名網友在臉書社團「我是竹東人」PO出當晚車禍照片並表示，「放養就說不對，遲早出事，跟飼主講也講不聽，狗被撞斷腿，人腳傷到見骨。」這件事發生在20日晚間7時，騎士倒地抱著腳非常痛苦的模樣，而狗狗也被撞傷，無辜地趴在一旁。

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▲黑狗因衝出馬路而被撞傷。

事實上，這已經是新竹縣今年第三起為了閃躲狗狗而發生的車禍，2月才有一名交大女研究生被路旁衝來的米格魯嚇得犁田，除了身上的皮肉擦傷之外，3顆門牙也都被撞斷，沒想到飼主卻因顧著追家犬而跑掉了。除此之外，3月初也有一名機車騎士行經鳳岡國小時，一隻黃狗突然竄出，害得騎士當場摔車，造成全身多處擦傷，機車也出現毀損。

對此，律師則表示，若是飼主未善盡看管義務，而意外導致他人因寵物直接或間接受傷，恐構成過失傷害罪，違者可處6個月以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金；若導致傷重者，則可處1年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金。網友紛紛建議，期許家犬放養能夠修法有效管理，同時保護用路人與寵物的安全。根據動保法規定，寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由7歲以上之人伴同，違者可處3千元以上、1萬5千元以下罰鍰。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲騎士為閃避犬隻，而不小心重摔在地。