慢食不過癮！　柴開大絕「冰斗」飼料撒滿地再優雅開動

寵物小組／綜合報導

冰斗啦！有些主人怕毛孩吃東西速度太快，會影響消化，所以會在牠們的「吃飯工具」動腦筋。黑柴Seymo這天把頭塞進慢食碗吃飯，幾秒後緩緩抬頭，似乎是覺得用餐不太方便，果斷掀翻飯碗，把飼料撒在地上，再開啟「優雅模式」慢慢享用。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲Semyo用頭掀翻慢食碗。（圖／臉書粉專「我在地球臥底的日子 - 黑柴Seymo」授權提供，下同）

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飼主偶然錄到狗狗的行為，在臉書社團「有點毛毛的」發影片時還附註，「給這小子弄慢食碗吃東西，竟然給我開大絕」。影片中，Seymo正在吃飯，但碗的洞口可能太小，頭埋進去之後就看不見食物了，於是牠果斷用頭頂碗2次，讓食物灑到地上，再優雅地享用。

網友看完影片，紛紛留言，「懂得變通」、「上有政策下有對策」、「一口就解招了，哈哈哈」、「牠好像不需要慢食碗啊～吃東西那麼秀氣」、「翻出來也是很優雅的吃」、「把碗固定試試，想看續集」。飼主也在留言區回覆網友，「以前狗狗吃超快，像吸塵器一樣，用了慢食碗好幾次都正常，吃飯速度也減慢不少，這次不知道是怎麼了，突然把碗掀翻，後來也有把飼料全吃完。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲Semyo最後吃著地上的飼料。

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