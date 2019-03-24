長輩要買品種犬但我只要「牠」　收容所汪汪等3年找到家

▲謝謝認養人改變浪浪的命運。（圖／臉書粉絲專頁「浪浪別哭」授權提供，下同）

寵物小組／綜合報導

5歲的米克斯「麻吉」在找家的過程碰上許多考驗，除了體型大、年紀也不小外，吠叫更是一大問題，正當大家傷透腦筋時，薏甜一家改變了麻吉的世界，也讓等家1000多天的麻吉，能享受到被人疼愛的滋味。薏甜說，「長輩給我錢要我去買品種犬，但我只想養牠！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲遭受遺棄的麻吉，讓本來膽小的牠變得更害怕面對人群。

認養人一家喜歡麻吉傻氣穩定的個性，也心疼牠曾被遺棄的過去，更不在乎吠叫問題。中途麻吉的中途餐廳「浪浪別哭」表示，「麻吉的吠叫聲因為被鄰居抗議，不得已只好轉店，去台中店的那天，終於等到薏甜一家，我們理性分析所有可能會發生的問題，經過雙方再三溝通確認，認養人說，他們準備好了！」

▲麻吉轉店的那天，等到了領養人一家的出現。

家訪當天，原本膽小的麻吉顯得輕鬆自在，就好像自己是家中的一份子，全家還細心準備許多專屬麻吉的用品，替牠穿上專屬的胸背，兄妹倆也認真學習照顧狗狗的知識。回家4天的麻吉，爽滾公園的草地，和姐姐一起看電視，這些在平常不過的小事，卻是麻吉等待已久的幸福。

▲什麼都不要，只想要養麻吉。

經過風風雨雨的麻吉，總算有了溫暖的避風港，一個願意包容自己不完美的家。浪浪別哭表示，「謝謝一路上幫忙麻吉的每個人，感謝每個願意伸出手，幫助浪浪度過重重難關，讓這些經過大風大浪的孩子能找到最後真正的家，中途這條路雖然常常碰到許多難以預料的情況，但只要能看到像麻吉一樣，被一家人好好疼寵的開心樣子，我們就會一而再、再而三為下一隻浪浪生出勇氣來！」

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▲麻吉擁有幸福的家。

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