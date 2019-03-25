柯基「內建導航」扭屁闖飲料迷宮陣　無損障礙物完美通關

▲柯基扭屁屁闖迷宮（影／IG@Pino.the.corgi提供）

寵物小組／綜合報導

美國柯基犬Pino是隻超強的解謎犬，飼主運用飲料瓶設置許多迷宮，並在終點放上球或玩具當獎勵，沒想到Pino竟然都能完美通關，如同內建導航能力！飼主將一系列解謎影片上傳至Instagram帳號「@pino.the.corgi」，引來不少網友讚嘆直呼，「太強啦！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





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▲Pino導航偶爾會失靈，最後還是能找到出口！

從影片中可以看到，飼主利用飲料罐設置從簡單到複雜的迷宮，想考驗愛犬能不能找到屬於牠的寶藏？只見Pino搖著柯基屁屁穿梭在瓶子當中，為了不撞倒飲料瓶，小心地繞著障礙物行走，遇到不能走的路時還會「倒退嚕」，無論關卡變難、道路變狹窄，Pino都能靠著超強的導航能力，找到目標寶藏，最後還能自己走出迷宮，令人十分佩服！

▲迷宮圖形越來越複雜。

Pino闖關影片上傳後，引來不少網友狂讚留言，「上輩子應該是聯結車司機」、「真的很守規矩，連瓶子都不會碰倒！」、「走他身體能過的地方XD」、「高狗在民間」、「如果是二哈應該玩不了這種遊戲」、「聯結車老司基」、「蛇基4NI？」、「靈活的吐司」、「我家的肯定直直撞」、「這隻應該有駕照」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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