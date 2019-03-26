貴賓大嬸叼走鴨肉...見阿嬤出來抬頭裝無辜　22秒犯案畫面曝光！

▲狡猾的Q醬趁阿嬤一離開，快步跑上前去偷吃鴨肉。（圖／飼主Evnis Peng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



記者吳鎮良／採訪報導

毛孩子實在是無法抵擋美食的誘惑啊！台北有隻12歲的貴賓犬Q醬平常跟阿嬤感情最好，經常陪在身邊黏緊緊的，不過這天牠趁著阿嬤進去廚房時，居然快步跑去偷吃現切好的鴨肉，狡猾的牠看到阿嬤出來後，又立刻轉換成「金孫模式」，殊不知這犯案的畫面已經被悄悄地完整錄下。

飼主Evnis Peng臉書寵物社團「貴賓狗家族」PO出一段22秒的影片並說道，「這個大嬸，以為神不知鬼不覺，趁阿罵去廚房拿東西時，默默走到鴨肉邊給我偷吃，阿罵走出來還裝沒事，難道妳不知道舉頭三尺有手機嗎？」畫面中，Q醬躡手躡腳地走到鴨肉旁，接著叼起肉肉躲到沙發和小板凳的縫隙享用。

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▲看到阿嬤出來又立刻轉換成「金孫模式」（圖／飼主Evnis Peng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲貪吃的Q醬喜歡討食物吃。（圖／飼主Evnis Peng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



過程中可以看到，Q醬才花不到5秒的時間就火速吃光，後來聽到阿嬤的腳步聲越來越近，就趕緊走上前去把頭抬起來，裝出一臉無辜的表情，實在是很會演！馬麻生氣的說，「影片是我先生錄的，當時我在上班看了差點昏倒，想到萬一鴨肉裡的小細骨讓牠肚子那怎麼辦。」

▲12歲的Q醬是隻貴賓犬大嬸。（圖／飼主Evnis Peng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



這段超賊的影片目前在社團裡已累積上百個按讚數，許多狗友們看完都在底下紛紛留言說，「真聰明！咬了還會跑旁邊吃」、「一副老神在在的樣子」、「狡猾的大嬸」、「貴賓賊的很～」、「不是牠的錯，錯的是把肉放地上的人」、「若要狗不吃...除非己末為...哈哈」；面對有網友問說，「怎麼沒有人去制止？」Evnis Peng則表示，「因為爸爸說他要拍證據，這樣才真實唉」。

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