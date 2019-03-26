ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

貴賓大嬸叼走鴨肉...見阿嬤出來抬頭裝無辜　22秒犯案畫面曝光！

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

戲精貴賓「完美犯案」畫面曝光！（圖／飼主Evnis Peng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲狡猾的Q醬趁阿嬤一離開，快步跑上前去偷吃鴨肉。（圖／飼主Evnis Peng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

毛孩子實在是無法抵擋美食的誘惑啊！台北有隻12歲的貴賓犬Q醬平常跟阿嬤感情最好，經常陪在身邊黏緊緊的，不過這天牠趁著阿嬤進去廚房時，居然快步跑去偷吃現切好的鴨肉，狡猾的牠看到阿嬤出來後，又立刻轉換成「金孫模式」，殊不知這犯案的畫面已經被悄悄地完整錄下。

飼主Evnis Peng臉書寵物社團「貴賓狗家族」PO出一段22秒的影片並說道，「這個大嬸，以為神不知鬼不覺，趁阿罵去廚房拿東西時，默默走到鴨肉邊給我偷吃，阿罵走出來還裝沒事，難道妳不知道舉頭三尺有手機嗎？」畫面中，Q醬躡手躡腳地走到鴨肉旁，接著叼起肉肉躲到沙發和小板凳的縫隙享用。

請繼續往下閱讀...

戲精貴賓「完美犯案」畫面曝光！（圖／飼主Evnis Peng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲看到阿嬤出來又立刻轉換成「金孫模式」（圖／飼主Evnis Peng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

戲精貴賓「完美犯案」畫面曝光！（圖／飼主Evnis Peng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲貪吃的Q醬喜歡討食物吃。（圖／飼主Evnis Peng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

過程中可以看到，Q醬才花不到5秒的時間就火速吃光，後來聽到阿嬤的腳步聲越來越近，就趕緊走上前去把頭抬起來，裝出一臉無辜的表情，實在是很會演！馬麻生氣的說，「影片是我先生錄的，當時我在上班看了差點昏倒，想到萬一鴨肉裡的小細骨讓牠肚子那怎麼辦。」

戲精貴賓「完美犯案」畫面曝光！（圖／飼主Evnis Peng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲12歲的Q醬是隻貴賓犬大嬸。（圖／飼主Evnis Peng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這段超賊的影片目前在社團裡已累積上百個按讚數，許多狗友們看完都在底下紛紛留言說，「真聰明！咬了還會跑旁邊吃」、「一副老神在在的樣子」、「狡猾的大嬸」、「貴賓賊的很～」、「不是牠的錯，錯的是把肉放地上的人」、「若要狗不吃...除非己末為...哈哈」；面對有網友問說，「怎麼沒有人去制止？」Evnis Peng則表示，「因為爸爸說他要拍證據，這樣才真實唉」。

更多精采影音：

關鍵字： 貴賓犬鴨肉偷吃戲精犯案

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

去超商買熱湯只帶500元　狗狗咬恐龍逼結帳...媽傻眼

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

沾到便便不敢說...老貓行動不便「坐砂盆旁低頭」：..

適應力太強被邊緣！大貓害怕竄逃　小賓士落寞：你們去..

宮廟師父「再養運勢差」！公婆秒送走4隻臘腸　她曝迷..

「灰狗」受困冰凍水壩！3工人抱起開車直奔獸醫　專家..

北市中山區2貓遭潑高溫液體！全身燒燙傷離世　兇手沒..

阿公顧7天卯起來傳60張「狗孫寫真」　家人手機震爛..

她把這坨只剩爛毛的生物撈回家　4個月後…奇蹟變身絕..

100km狂風吹顫肉冠！禪師「國道渡雞」救命　運將..

獨／雲豹現蹤！阿塱壹「荒野戰士」攔下盜獵者　他飆車..

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹森林　台東居民：擔..

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回..

鬆獅見家人要出門乖坐等上車　 阿公2次零食拐騙：不..

流浪熊被暖機師收養成「最萌維修員」 每天花兩小時陪..

浪喵霸佔引擎蓋「等撿屍」 車主偷拍萌樣反被上下打量

好香啊～盲眼柴柴「隔空吃蛋餅」　津津有味臉萌翻網：..

2柴吵架...媽協助「握手和好」 牠搞冷戰秒縮抗議..

流浪狗陪登山隊攻7千公尺高峰 7小時路程...牠僅..

少女刺蝟大叔式忘情梳洗　抬小短腿狂抓20秒左右兼顧

法鬥睡大覺...沙西米香氣飄來...鬥雞眼狂盯：受..

韓國寵物美容「料理炸雞」全紀錄　紅貴賓洗到累了....

你剃毛我拆家！「阿拉撕家」轟炸閨房　男主崩潰魔性大..

走不出以前陰影！　受虐雪納瑞到新家吃飯「飼料總是留..

免費試吃包、美容折價券大放送！ 萌寵市集30日在大..

貴賓大嬸叼走鴨肉...見阿嬤出來抬頭裝無辜　22秒..

唐朝美女再世？汪汪剃毛出現柳葉眉　姐急撇：這不是畫..

神經質黑柴莫名「弄獅」　赤柴無言淡定看：有事嗎....

明明有吃飽！汪嘴角掛濃稠白線眼睛發亮　爸無奈：好像..

獨／誰要跟我回家？　小黑秒衝出籠「繞8字」認定陳志..

你頭髮好香～店貓跳上肩膀銷魂蹭頭　他買罐罐尷尬蹲地..

柯基「內建導航」扭屁闖飲料迷宮陣　無損障礙物完美通..

陸留學生多倫多綁架案尚無贖金要求　服務13年警：罕..

蘋概三雄領電子股走揚　台股終場上漲近80點收10,..

不讓韓流專美於前！柯文哲7、8月訪上海　力拚扭轉「..

獨家／李玉璽證實分手！2個月前協議　友曝私下面....

快訊／高雄港碼頭竄濃煙　管制哨拖車頭陷火海

周冬雨太狠了！用包包遮住屁股蛋　耍心機狠壓老江湖趙..

車禍後「周邊神經病變」莫名手麻　超音波抓痛點針灸緩..

韓國瑜自比賣人參果　顏擇雅：孫悟空是人參果糟蹋者

轎車基隆路左轉猛撞直行黃牌重機　騎士命危搶救中

鴻海購買高雄農產又一波！　672箱大樹鳳梨進深圳富..

寵物動物熱門新聞

誰要跟我回家？小黑秒認定陳志強

母鯊向潛水員求助　離開前回頭道..

房間電線走火　9汪嗆死媽慟發文

英雄狗不顧逃生　衝回火場救小貓

柴犬被呼巴掌、抓頸摔地　網怒了

鏟屎官架攝影機揭秘貓咪半夜活動

誤食農藥！汪散走完最愛路線悄離..

大肚狗趴路邊喘　送醫抽7KG腹..

怕生狗知道自己被領養　開心狂奔

女飼主探望2比特犬　遭活活咬死

浪汪半路攔截　一路5隻飛撲認爸

笑翻！鼠寶頭饋「蛋蛋枕」熟睡

衛福部新規引獸醫憂：毛孩恐無藥..

2狗困結冰湖！他跳水救援　驚見..

讀者迴響

熱門新聞

誰要跟我回家？小黑秒認定陳志強

母鯊向潛水員求助　離開前回頭道..

房間電線走火　9汪嗆死媽慟發文

英雄狗不顧逃生　衝回火場救小貓

柴犬被呼巴掌、抓頸摔地　網怒了

鏟屎官架攝影機揭秘貓咪半夜活動

誤食農藥！汪散走完最愛路線悄離..

大肚狗趴路邊喘　送醫抽7KG腹..

怕生狗知道自己被領養　開心狂奔

女飼主探望2比特犬　遭活活咬死

浪汪半路攔截　一路5隻飛撲認爸

笑翻！鼠寶頭饋「蛋蛋枕」熟睡

衛福部新規引獸醫憂：毛孩恐無藥..

2狗困結冰湖！他跳水救援　驚見..

惡男想踹狗一腳　馬上遭現世報

最新影片

更多

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

鬆獅見家人要出門乖坐等上車　 阿公2次零食拐騙：不能跟啦！

流浪熊被暖機師收養成「最萌維修員」 每天花兩小時陪冬眠：絕不會拋棄牠

浪喵霸佔引擎蓋「等撿屍」 車主偷拍萌樣反被上下打量

好香啊～盲眼柴柴「隔空吃蛋餅」　津津有味臉萌翻網：這批很純喔

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面