不爽牛皮骨被搶！柴柴氣噗噗低吼　妹隔壁眼神死超反差

▲柴哥看牛皮骨給妹妹，氣炸低吼威脅。（影／粉絲專頁「柴犬《Mikasa》一家の日常。」提供）

寵物小組／綜合報導

柴犬哥哥Kayobi看見飼主拿出牛皮骨，滿心期待會落到自己眼前，沒想到卻是給了妹妹Hanako，讓牠氣得露牙低吼，警告妹妹快把食物還來！相較於Kayobi激動的反應，Hanako則是完全不在乎，眼神死地看著前方，畫面形成強烈的對比，笑翻不少粉絲！

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▲柴哥作勢要咬妹妹。

從影片中可以看到，柴哥看見牛皮骨被放到妹妹前面後，立刻氣炸低吼，露出牙齒的模樣十分兇狠，甚至作勢要咬妹妹，可見想跟牠搶糧是非常危險的事！面對哥哥在一旁怒吼，Hanako卻絲毫沒有反應，只是一臉眼神死的看著前方，十分逗趣。飼主表示，平時Kayobi最愛牛皮骨，只要看到有其他狗在咬，就會生氣，不過平常哥哥的脾氣很好，反而是Hanako的個性比較兇！

▲Hanako在一旁相當無奈。

Kayobi除了有妹妹的陪伴以外，還有柴媽Mikasa和弟弟Kuma一同生活，一家人常趁天氣好時和飼主出門拍網美照，留下美好回憶，而Kayobi在照相時卻會偷耍小心機，偷伸「網美腳」擺pose，搏版面的舉動讓飼主也傻眼！

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▲kayobi偷伸網美腳。

飼主將影片上傳到粉專「柴犬《Mikasa》一家の日常。」後，立刻引來不少粉絲按讚留言，「巫告派！」、「為甚麼不是兇阿公？」、「明明就是阿公的錯」、「妹妹：關我Ｘ事？兇我幹嘛！」、「汪：我很混怒！」、「柴妹神厭世」、「不要互相傷害喔XD」、「妹妹厭世看哥哥耍猴戲」。

※由於飼主十分了解愛犬個性，才會這樣跟牠們玩，但是如果寵物們不喜歡，還是不要故意招惹牠們喔！

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