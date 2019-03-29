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萌汪每晚中邪翻白眼　網見「搶戲唐朝眉」笑噴：有按2倍速？

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萌汪中邪翻白眼　網笑：有按2倍速？（圖／飼主Ya Shuan Zhan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲米克斯園園因為當年在公園裡遇到主人，於是取名園園。（圖／飼主Ya Shuan Zhan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者吳鎮良／採訪報導

這模樣到底是在做夢還是中邪阿？新北市的飼主Ya Shuan Zhan家中有隻可愛的米克斯園園，個性調皮愛搗蛋的牠有個超特別的習慣，那就是幾乎每晚在睡覺時都會講夢話或是臉部動來動去的。這晚飼主看到愛犬又發作，於是悄悄地錄下並且PO到寵物社團跟狗友們分享，結果讓將近3千名網友笑噴！

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飼主Ya Shuan Zhan在臉書社團「米克斯傳奇」分享這段影片並說道，「睡個覺搞的像中邪一樣。」畫面中可以看到，園園明明靠在家人的身上呼呼大睡，但臉部表情怎麼那麼忙？只見牠眼睛上方的2點「唐朝眉」不停地震動，非常搶戲，一會兒後甚至連翻白眼都出來了，讓人不禁懷疑到底夢到了什麼？

萌汪中邪翻白眼　網笑：有按2倍速？（圖／飼主Ya Shuan Zhan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲園園睡覺經常說夢話、臉部抽筋，模樣很像中邪了。（圖／飼主Ya Shuan Zhan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

今年4歲多的園園是隻米克斯小女生，當年才2個月大的牠，就獨自在公園裡流浪，剛好被經過的Ya Shuan Zhan發現後，就決定帶回家。對於晚上園園會突然「中邪」的行為，飼主則笑說，「那天沒有錄到說夢話，整整發作大概有2分鐘左右，斷斷續續的一直在臉部抽蓄哈哈！」

值得一提的是，園園雖然是米克斯小四眼，但牠長大後卻沒有發生「驚喜變化」，完全就像是照了放大燈一樣，只是身體變大了而已。飼主Ya Shuan Zhan表示，「當園園還小時就抱到回家養，因為我們家是五狗一貓的大家庭，所以牠也在哥哥姐姐的疼愛下長大，這也導致牠現在有點公主病，而且還是隻媽寶XD」

萌汪中邪翻白眼　網笑：有按2倍速？（圖／飼主Ya Shuan Zhan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼園園在哥哥姐姐的疼愛下長大，導致牠現在有點公主病。（圖／飼主Ya Shuan Zhan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

萌汪中邪翻白眼　網笑：有按2倍速？（圖／飼主Ya Shuan Zhan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

園園「偽中邪」的影片上船至今已累積將近3千個按讚數，許多人看完都在底下紛紛笑說，「哈哈哈臉抽筋嗎？」、「眼睛上方2個小點很有戲」、「好奇牠夢見什麼」、「是睡前臉部運動，誤會牠了～」、「這是加快速度的嗎？」、「要去收驚啦哈哈」、「嚇人的可愛啊」。

另外，也有人感同身受的表示，「我家的米克斯也會這樣欸」、「我家的也是睡覺抽筋臉，而且還會變成憤怒，不知道牠夢到啥，‍然後睡到一半還會突然吠了幾聲，嚇到我」、「就是這樣才可愛」、「笑死我，真的會這樣啊！」、「我們家也是，有時候還好小聲的汪汪叫」。

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關鍵字： 米克斯狗狗小四眼中邪做夢唐朝眉

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