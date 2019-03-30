汪孫一來…阿公秒陪散步1小時！　嬤吃醋：從來都不陪我運動

▲養寵物真的可以改變一個人！（圖／臉書粉絲專頁「小膽大黃陳福狗」授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

遇到心愛的狗孫，內心馬上被融化！米克斯「福福」這幾天到阿公阿嬤家度假，不料不愛運動的阿公，竟主動提議帶汪孫去散步，讓時常邀約一起運動的阿嬤吃醋又無奈，只好拍下心碎證據跟兒子哭訴，「你爸從不陪我運動，今天反常跟我去，因為我帶著福福。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲祖孫倆一起散步的合照。

平常不愛運動的阿公，自從接手照顧福福後，一切都有了改變，不僅晚上陪阿嬤帶狗出來散步，還為了汪孫多走幾圈公園，祖孫倆就這樣一起散步1個多小時。看到阿公可愛的反差也讓阿嬤不禁感嘆，這個平常從來不陪她去運動的人，因為福福一來，就立刻變心，不管走多久多遠都不喊累，還甜笑的跟金孫合照。

▲不運動的阿公，為了狗孫走好幾圈公園都不喊累。

事實上，每次爸拔要接福福回家時，牠都會眼角泛淚同時發出可憐嗚嗚聲，讓阿公看了相當不捨，趕緊把金孫摟在懷裡安慰。飼主陳韋廷看到這樣的畫面無奈說，「誰說狗狗是忠心的，我家的狗可現實了！自從有阿公陪吃陪喝陪玩後，立馬風向換邊，完全忘記我。」

▲福福：阿公～我不想回家！

汪孫得寵的照片，引來許多網友熱議，大家紛紛在底下留言表示，「阿嬤被阿公帶去公園當專屬攝影師」、「現在換阿嬤的怨念重哈哈哈」、「遇到真命阿福」、「小心阿公不把福福還你」、「寵物真的可以改變一個人」、「金孫贏了」、「孫子最大啦！」、「 阿公變心變得很誇張。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲阿嬤雖然跟福福吃醋，但她其實也非常疼愛汪孫！

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