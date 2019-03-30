忘不了愛犬離世！　她熬過傷痛給另一隻毛孩快樂：是牠教我勇氣

▲領養人，心碎後勇敢再愛。（圖／「浪浪別哭」授權提供，下同）

寵物小組／綜合報導

許多人因為狗狗離世，造成嚴重打擊，害怕再次經歷生離死別，選擇不再養寵物。流浪動物中途餐廳「浪浪別哭」有感於此，特別訪問曾痛失愛犬卻又鼓起勇氣領養新狗的飼主，希望能藉這段影片幫助那些走不出傷痛的飼主，得到勇敢再愛的力量！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲Chris的世界只有主人。

影片中，飼主Steph談起已逝愛犬Chris，數度紅了眼眶，牠是隻從不離開主人視線的狗狗，所以每當Steph在門口與牠道別，關門的剎那就會看見狗狗跑去窗戶，望著自己離開的背影。Chris離開的那年，腎功能已經完全不行，當醫生說可能要考慮安樂死時，Steph心痛地說，「自己沒辦法做這個決定，並告訴愛犬如果真的很不舒服就不要硬撐，果然牠沒撐到再回去醫院檢查時就走了，我一直覺得這是牠的用心。」

▲Chris在生病後期，毒素都跑到腦後，令主人難過又不捨。

雖然Steph知道會有這一天，但看到原本活繃亂跳的Chris，如今躺在那一動也不動，眼淚就不自覺掉下來，「以為已經準備好面對這一切，但看到愛犬被推進焚化爐的那瞬間，心真的很痛很痛，原來說再見這麼的難。」影片最後，Steph決定鼓起勇氣把對Chris的愛延續下去，給另一隻狗狗幸福的一生，「而且我永遠永遠不會忘記與Chris相處的回憶，因為是牠教我什麼叫勇氣。」

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▲Steph非常寵愛Chris。

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