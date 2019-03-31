李玟現身台北動物園！捲起衣袖為非洲象「鏟屎」　她笑：小Case啦

▲CoCo李玟捲起衣袖，親自照顧大象一日吃、喝、拉、撒沒在怕，直呼：「美夢成真！」（圖／動物星球頻道提供）

寵物小組／台北報導

6月即將回到小巨蛋開唱的CoCo李玟，在宣傳期也接下「動物星球頻道」大中華區代言人工作，30日下午她現身台北市立動物園擔任「一日大象保育員」，親自捲起衣袖收割、手推整車牧草照顧重達4,000kg的非洲象美代、千惠2位「重量級巨星」的一日吃、喝、拉、撒。出道25年從不喊苦的她，對於這次艱難的任務則輕鬆地笑說，「小Case啦～」

熱愛動物星球頻道的CoCo李玟，此次體驗擔任地球上最大哺乳類動物-大象的保育員，CoCo李玟則興奮透露，「小時候曾夢想成為一位獸醫師，用自己的雙手拯救世界上的動物！」此次擔任一日動物保育員，現場認真的向非洲區保育員高雋請教動物知識，從大象一天要吃多少食物? 大象是站著睡覺還是躺著睡…等等動物知識通通都不放過！

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▲6月即將回到小巨蛋開唱的CoCo李玟，在宣傳期也接下「動物星球頻道」大中華區代言人工作。（圖／動物星球頻道提供）

▲CoCo李玟親自收割重達20kg牧草，準備大象食物。（圖／動物星球頻道提供）

當CoCo李玟這次遇到史上最「重量級」的特別來賓非洲象美代、千惠同台時，瞬間母愛大爆發，頻頻向保育員請教照料牠們的秘訣及生活。首度嘗試挑戰「一日大象保育員」的她，直呼，「在動物園工作是我小時候的夢想！這對我來說簡直是美夢成真！」此外，CoCo李玟甚至捲起衣袖親自收割重達20kg牧草，準備大象食物，她開心透露，「平時照顧家中4隻毛小孩，這次只是照顧2隻比較大隻的『毛小孩』，這些還算小Case啦！」

為動物著迷的CoCo受邀成為台北市立動物園認養人，現場拍胸脯放話，「我是動物星球頻道大中華區代言人，當大象褓姆沒問題的啦！」更大膽與動物園約定，下次回來擔任老虎的保育員！希望透過這次的拋磚引玉，號召粉絲們也能透過多認識動物，愛護我們居住的地球。未來CoCo 也將擔任起動物星球頻道動物檢定主考官，邀請大家一起來補充動物知識。