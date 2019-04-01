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我要吃這個！調皮男主掀「幻象雞腿」　牠哀怨臉眼神死

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男主掀「幻象雞腿」，牠眼神秒死。（圖／翻攝自抖音APP用戶「64011979」）

▲哈士奇選了上面放滿肉肉的飯碗。（圖／翻攝自抖音APP用戶「64011979」） 

寵物小組／綜合報導

這個玩笑話真是讓狗狗瞬間從天堂掉到地獄啊！抖音APP用戶「64011979」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻哈士奇這天看到眼前有2碗飯要給牠選，一碗上面放了木棍，一碗上面放了烤雞肉，精明的牠立刻選了後者，但是當牠得知真相時，搖尾的尾巴立刻停了下來，臉上也露出哀怨的表情。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

李姓網友日前在臉書公開社團PO出這段視頻，並以狗狗的口吻打趣地表示，「20萬的裝潢費應該夠了。」畫面中可，男主人在愛犬面前放了2個飯碗要給牠選，而狗狗立刻選擇了那碗除了有飼料之外，還放滿烤雞腿、雞翅的藍色碗。

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男主掀「幻象雞腿」，牠眼神秒死。（圖／翻攝自抖音APP用戶「64011979」）

▲沒想到上面的肉肉居然只是彩色列印的！（圖／翻攝自抖音APP用戶「64011979」）

男主掀「幻象雞腿」，牠眼神秒死。（圖／翻攝自抖音APP用戶「64011979」）

▲汪：今晚有你受的！（圖／翻攝自抖音APP用戶「64011979」）

男主人看到哈士奇抬起腳放在藍色碗面前，大方的說「想吃這個？那好，給你吧！」說完將放在上面的「幻象雞腿」拿掉，往前推給狗狗享用。驚覺被整的哈士奇看到眼前的雞腿居然只是一張紙，原本開心搖擺的尾巴立刻停垃下來，而且雙眼露出眼神死的模樣，看起來怨氣超重。

這則影片分享不到一天就累積4千多個按讚數、452次分享，數百人看完都留言笑說，「尾巴直接不甩了XDD」、「二哈傻眼了」、「汪：你家欠拆嗎？」、「不錯啦！至少裡面還有」、「這名字取得太...」、「快被哈士奇笑死」、「第一次看到二哈也會傻眼」、「主人真的很壞耶」。

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關鍵字： 哈士奇抖音二哈飯碗幻象雞腿

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