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貪吃金毛討食水煮蛋一秒嗑光　無辜眼皺眉：我還有點餓～

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阿金一秒吃光水煮蛋，無辜眼皺眉。（圖／翻攝自Instagram@googlegoldendorado）

▲貪吃的阿金吃完一顆雞蛋還不夠，裝出無辜的表情繼續討下一顆。（圖／翻攝自Instagram@googlegoldendorado）

寵物小組／綜合報導

毛孩子的胃就彷彿是無底洞一樣，怎麼餵都餵不飽。國外有隻黃金獵犬Google這晚看到馬麻在廚房剝水煮蛋，立刻衝上前趴在流理台上討食，計謀成功的牠不到一秒就火速嗑光雞蛋，只是牠似乎沒吃飽，吃完後依舊趴著，皺著眉頭露出無辜眼的表情，試圖想再討第2顆水煮蛋。

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Instagram@googlegoldendorado上傳這段視頻並註解，「我最的水煮蛋！」畫面中可以看到，黃金獵犬Google發現有水煮蛋可以吃，趕緊用後腿撐起上半身，趴在馬麻身旁撒嬌討食；只見牠一看到剝好的雞蛋，立刻張大嘴猛吃，享用完後仍不滿足，繼續趴在流理台上皺著眉頭，無辜的表情像是在跟馬麻說，「我還有點餓～」

這段影片雖然是去年PO的，不過因為畫面非常慨可愛，最近又被黃金獵犬粉專轉貼，不到三天就突破52萬次的觀看次數，狗友們看完都紛紛笑說，「哈哈哈太可愛了！」、「阿金真的會這樣」、「眉頭皺成這樣都快可以夾死蒼蠅了」、「金毛就是愛演戲～」、「我家這隻也愛吃雞蛋」、「好乖，都不會吵鬧」。

先前Google陪主人去逛街時，看到電動手扶梯突然嚇到「腳軟」，帥氣的爸拔先是摸了摸愛犬的臉，叫牠先不要緊張，下秒變將牠霸氣地一把抱起，一同搭乘手扶梯到上一層繼續逛街，貼心的行為讓周圍的路人紛紛鼓掌。

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關鍵字： 黃金獵犬水煮蛋阿金金毛無辜眼

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