ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

眼影兔當溜狗教練？彈跳吉娃娃15秒跑3趟　網笑翻：這樣太危險

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

眼影兔遛吉娃娃...15秒跑3趟！（圖／翻攝自抖音APP用戶「159438272」）

▲兔子想要獨自靜靜，卻被狗狗緊追不捨。（圖／翻攝自抖音APP用戶「159438272」） 

寵物小組／綜合報導

這...這樣的行為算是在運動嗎？抖音APP用戶「159438272」有段影片最近載網路上瘋傳，內容是這天有隻兔子在家裡居然當起了遛狗教練？不管牠跑到哪裡，吉娃娃就緊追在後方，才15秒就在沙發上跑了3趟，模樣逗趣又可愛！不過也有網友表示這行為其實很危險，引發雙方網友熱烈討論。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

王姓網友日前在臉書公開社團轉貼這段視頻並註解，「兔兔遛狗～」透過畫面可以看到，有隻彷彿擦了眼影的兔子一看到後方有狗狗在追，立刻逃跑想試圖擺脫牠；只見吉娃娃的後腿就像裝了彈簧一樣，彈跳力十足，緊追不捨地跟在兔子後面，最後甚至還把對方從沙發上逼到了桌上去。

眼影兔遛吉娃娃...15秒跑3趟！（圖／翻攝自抖音APP用戶「159438272」）

▲兔子意外成了吉娃娃的溜狗教練。（圖／翻攝自抖音APP用戶「159438272」）

影片貼出不到一天的時間，就吸引上千名網友按讚，有人輕鬆看待打趣地笑說，「兔子：不要這樣～討厭啦」、「牠的眼睛好漂亮」、「是要跑到什麼時候呀～」、「這兔子是裝了氮氣推進器嗎」、「這樣太危險～飛太遠」、「這隻狗不寂寞了」、「兔子是不是怕被吃掉」不過也有人表示，「這樣兔子不會嚇到嗎？」、「好怕兔兔會摔到地板上」、「一點也不有趣，不知道兔子很容易驚嚇死？」、「常這樣玩兔子心臟會受不了阿！」

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

 

更多精采影音：

關鍵字： 吉娃娃兔子抖音遛狗

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

霸氣鸚鵡闖入小貓聚會

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

沾到便便不敢說...老貓行動不便「坐砂盆旁低頭」：..

適應力太強被邊緣！大貓害怕竄逃　小賓士落寞：你們去..

宮廟師父「再養運勢差」！公婆秒送走4隻臘腸　她曝迷..

「灰狗」受困冰凍水壩！3工人抱起開車直奔獸醫　專家..

北市中山區2貓遭潑高溫液體！全身燒燙傷離世　兇手沒..

阿公顧7天卯起來傳60張「狗孫寫真」　家人手機震爛..

她把這坨只剩爛毛的生物撈回家　4個月後…奇蹟變身絕..

100km狂風吹顫肉冠！禪師「國道渡雞」救命　運將..

獨／雲豹現蹤！阿塱壹「荒野戰士」攔下盜獵者　他飆車..

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹森林　台東居民：擔..

雪納瑞下巴不見努力伸舌吃不到　徐文良心痛：無辜生命..

Google街景幫愛犬臉打馬賽克 主人笑瘋：謝謝這..

韓國寵物美容「料理炸雞」全紀錄　紅貴賓洗到累了....

媽崩潰貓女兒「突然多了蛋蛋」　 醫生都傻眼！養了半..

狗狗蛋糕太逼真 帥爸一刀切斷頭　 「貪吃貴賓」光速..

又見保育「綠蠵龜」魂斷碧砂漁港　研究人員：疑氣候變..

幫貓咪看「手相」！　5種肉球形狀分辨喵皇性格

林芝軒 軒爺-快買回去給女友吃！少女必吃的彩色蛋餅..

大排溝旁「1家5口」全被棄養！　3幼汪險溺... ..

老公拿「布拉甲」搖晃釣出貓皇　妻傻眼：內衣當高級逗..

落實死亡除戶！新北寵物殯葬業設登記站　讓毛孩完整走..

搶不到玩具！　虎斑汪「哇來」氣到跺腳還揍床鋪嘤嘤叫

專業討飯汪！沿路坐桌角「可憐＋閃閃眼神」盯客人　吃..

霸王喵在家愛頂嘴！上車躲外套「折手手泛淚」　反差萌..

10年後生日願望是什麼？喵「離開」暖許：別再偷偷想..

眼影兔當溜狗教練？彈跳吉娃娃15秒跑3趟　網笑翻：..

曾維冠救災！搜救犬Ysa胃扭轉離世　領犬員參加「樹..

傲嬌老黃收編3日愛撒嬌　「狗生初洗澡」隔天安詳離世

汪叼碗暗示「快放飯」　直接「餓倒」睡著：吃不到用夢..

旱鴨汪「前腳打水」偷墊步游泳　ㄎㄧㄤ表情撞臉喜德！

20歲妹極致輕浮…曠職神隱2天劈頭問「明有班？」老..

愚人節海巡署長妙哽文！國防機密絕世神兵是...網讚..

全是親自上場！IU曾爆有懼水症　拍游泳戲敬業跳下水

黑桃變白桃！海倫清桃被嫌土漂白　搖身一變「姬白女神..

那邊「透明聖水」炸量狂漏8個月！女包尿布求救　醫一..

房間跟狗窩一樣！他「神頂嘴媽媽2句話」慘了　網笑翻..

主持小天王偉綸野餐日挑大樑　粉絲狂讚「完勝口譯哥」

女教練健身房「吞吐人夫小弟弟」無罪！正宮氣哭.....

蔡英文黨主席曾讚「執政奇蹟」　前桃縣龜山鄉長涉貪重..

不用到陽明山竹子湖　2019桃園彩色海芋季有白色海..

寵物動物熱門新聞

留紙條「有問題問貓」　回來攤爆..

掃墓發現3個洞　他：祖先有鄰居

主子幫測水溫　瞇眼定格網笑翻！

立耳歐告閉眼　神複製巨型蝙蝠！

小西施堅持「胖肚朝天」到處睡

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

她秀巨大「泰迪熊肉球」本尊美翻

媽媽回來了！　柴嗨成「胖綿羊」

小孩被狗臉嚇哭　萌鬆獅緊張回頭

全家福9連拍！　阿金大頭太搶戲

雪橇犬梳完毛「家裡多了一隻狗」

爸切逼真狗蛋糕　掰咖貴賓秒跳走

黃金獵犬QQ坐霸王車　警：又是..

弟弟畫愛犬…本尊見抽象畫像驚恐

讀者迴響

熱門新聞

留紙條「有問題問貓」　回來攤爆..

掃墓發現3個洞　他：祖先有鄰居

主子幫測水溫　瞇眼定格網笑翻！

立耳歐告閉眼　神複製巨型蝙蝠！

小西施堅持「胖肚朝天」到處睡

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

她秀巨大「泰迪熊肉球」本尊美翻

媽媽回來了！　柴嗨成「胖綿羊」

小孩被狗臉嚇哭　萌鬆獅緊張回頭

全家福9連拍！　阿金大頭太搶戲

雪橇犬梳完毛「家裡多了一隻狗」

爸切逼真狗蛋糕　掰咖貴賓秒跳走

黃金獵犬QQ坐霸王車　警：又是..

弟弟畫愛犬…本尊見抽象畫像驚恐

喵獻上「刺痛法式熱吻」叫醒奴才

最新影片

更多

雪納瑞下巴不見努力伸舌吃不到　徐文良心痛：無辜生命被人糟蹋

Google街景幫愛犬臉打馬賽克 主人笑瘋：謝謝這麼注重隱私

韓國寵物美容「料理炸雞」全紀錄　紅貴賓洗到累了...鼻涕不小心流出

媽崩潰貓女兒「突然多了蛋蛋」　 醫生都傻眼！養了半年多才發現

狗狗蛋糕太逼真 帥爸一刀切斷頭　 「貪吃貴賓」光速逃離命案現場！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面