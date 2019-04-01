眼影兔當溜狗教練？彈跳吉娃娃15秒跑3趟　網笑翻：這樣太危險

▲兔子想要獨自靜靜，卻被狗狗緊追不捨。（圖／翻攝自抖音APP用戶「159438272」）

寵物小組／綜合報導

這...這樣的行為算是在運動嗎？抖音APP用戶「159438272」有段影片最近載網路上瘋傳，內容是這天有隻兔子在家裡居然當起了遛狗教練？不管牠跑到哪裡，吉娃娃就緊追在後方，才15秒就在沙發上跑了3趟，模樣逗趣又可愛！不過也有網友表示這行為其實很危險，引發雙方網友熱烈討論。

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王姓網友日前在臉書公開社團轉貼這段視頻並註解，「兔兔遛狗～」透過畫面可以看到，有隻彷彿擦了眼影的兔子一看到後方有狗狗在追，立刻逃跑想試圖擺脫牠；只見吉娃娃的後腿就像裝了彈簧一樣，彈跳力十足，緊追不捨地跟在兔子後面，最後甚至還把對方從沙發上逼到了桌上去。

▲兔子意外成了吉娃娃的溜狗教練。（圖／翻攝自抖音APP用戶「159438272」）



影片貼出不到一天的時間，就吸引上千名網友按讚，有人輕鬆看待打趣地笑說，「兔子：不要這樣～討厭啦」、「牠的眼睛好漂亮」、「是要跑到什麼時候呀～」、「這兔子是裝了氮氣推進器嗎」、「這樣太危險～飛太遠」、「這隻狗不寂寞了」、「兔子是不是怕被吃掉」不過也有人表示，「這樣兔子不會嚇到嗎？」、「好怕兔兔會摔到地板上」、「一點也不有趣，不知道兔子很容易驚嚇死？」、「常這樣玩兔子心臟會受不了阿！」

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