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邊緣鴨躺公園「抬腳底板」曬日光浴　網笑翻：剛做好指甲？

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邊緣鴨躺公園「抬腳底」曬日光浴。（圖／翻攝自推特用戶「@ _tominagakaori」）

▲所有的大白鴨都坐在公園裡曬日光浴，就只有一隻特別不同。（圖／翻攝自推特用戶「@ _tominagakaori」）

寵物小組／綜合報導

全身都要曬到這才能曬得均勻阿～日本有網友最近到東京都武藏野市的井之頭自然文化公園散步，卻在一區全是大白鴨的區域裡看到一隻鶴立雞群的鴨子，因為其他的鴨子都只是乖乖坐著曬日光浴，但有隻竟是仰躺在地面上，將腳ㄚ子抬得高高，彷彿是連腳底板也要曬到一樣，模樣逗趣又可愛！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

推特用戶「@ _tominagakaori」PO出這段視頻並註解，「有一位有趣的孩子。」畫面中，10幾隻白白肥肥的鴨子動作一致地坐在地板上曬日光浴，唯獨後方最邊緣處，有隻仰躺的鴨子動作最與眾不同，居然是把雙腳抬起來曬，看到鏡頭在拍攝還露出一臉滿頭問號的表情，彷彿在說「看什麼看？沒看過啊？」

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邊緣鴨躺公園「抬腳底」曬日光浴。（圖／翻攝自推特用戶「@ _tominagakaori」）

▲一隻躺在最邊緣的鴨子抬腳底板在曬。（圖／翻攝自推特用戶「@ _tominagakaori」）

影片貼出不到三天就累積將近700萬次的觀看次數、40萬個按讚數，以及13萬人轉貼分享，超新奇的模樣榮登日本推特熱門搜尋榜第一名，許多人看完都在底下留言說，「哈哈哈笑死」、「那隻鴨子前世一定是人」、「反正又曬不黑，加減曬一下」。

還有不少網友打趣地表示，「剛塗好指甲油的我也是這樣」、「這姿勢也太快活了吧」、「鴨子：這就是人生阿」、「再繼續這麼曬下去，會不會熟阿XDD」、「錄音帶，A面播完換B面播」、「鴨子的臉感覺跩跩的...」、「感覺牠的同伴不太想理牠哈哈」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 鴨子日本日光浴腳底板獨特公園

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