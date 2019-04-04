喵公布日本年號竟非「令和」！秒換牌子眼睛偷wink：這個才對啦～

▲短腿圓臉喵公開日本新年號。（圖／翻攝自Instagram@junjun_jjj）

寵物小組／綜合報導

日本曼赤肯喵「まんたろー」這天搭上新年號的風潮，用牠的小短手來公布年號，沒想到紙條一翻開，竟是自己的名字！牠害羞地趕緊換成正確的牌子「令和」，其實這一切都是飼主操控設計，逗趣的短片上傳至Instagram帳號「@junjun_jjj」，引來不少粉絲被喵皇萌翻按讚！

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

在 Instagram 查看這則貼文 junjun（@junjun_jjj）分享的貼文 於 PDT 2019 年 4月 月 1 日 上午 4:43 張貼

從影片中可以看到，短腿喵被飼主抱在懷中，並準備翻出日本的新年號，沒想到一翻開竟是牠的名字「まんたろー」，正當粉絲一頭霧水時，牠趕緊將牌子丟掉，摸著臉頰笑呵呵表示「開玩笑的！」接著牠拿出另一張寫有正確年號「令和」的紙牌，再對鏡頭賣萌眨眨眼，完成這天公布年號的小任務，同時也收服不少粉絲的心。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）





在 Instagram 查看這則貼文 junjun（@junjun_jjj）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 19 日 上午 4:39 張貼

飼主經常在Instagram帳號「@junjun_jjj」分享家中貓咪們的日常生活，まんたろー個性十分隨和，經常讓飼主抱在懷中跳舞，用牠的小短腿努力做動作，十分地可愛。除了被飼主抱著跳舞以外，まんたろー最著名的是牠會四肢攤平睡覺，就像個人類小孩一樣，萌翻不少網友！

▼更多精彩影音