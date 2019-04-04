ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

喵公布日本年號竟非「令和」！秒換牌子眼睛偷wink：這個才對啦～

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼短腿圓臉喵公布日本新年號。（圖／翻攝自Instagram@junjun_jjj）

▲短腿圓臉喵公開日本新年號。（圖／翻攝自Instagram@junjun_jjj）

寵物小組／綜合報導

日本曼赤肯喵「まんたろー」這天搭上新年號的風潮，用牠的小短手來公布年號，沒想到紙條一翻開，竟是自己的名字！牠害羞地趕緊換成正確的牌子「令和」，其實這一切都是飼主操控設計，逗趣的短片上傳至Instagram帳號「@junjun_jjj」，引來不少粉絲被喵皇萌翻按讚！

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

從影片中可以看到，短腿喵被飼主抱在懷中，並準備翻出日本的新年號，沒想到一翻開竟是牠的名字「まんたろー」，正當粉絲一頭霧水時，牠趕緊將牌子丟掉，摸著臉頰笑呵呵表示「開玩笑的！」接著牠拿出另一張寫有正確年號「令和」的紙牌，再對鏡頭賣萌眨眨眼，完成這天公布年號的小任務，同時也收服不少粉絲的心。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB


飼主經常在Instagram帳號「@junjun_jjj」分享家中貓咪們的日常生活，まんたろー個性十分隨和，經常讓飼主抱在懷中跳舞，用牠的小短腿努力做動作，十分地可愛。除了被飼主抱著跳舞以外，まんたろー最著名的是牠會四肢攤平睡覺，就像個人類小孩一樣，萌翻不少網友！

▼更多精彩影音

關鍵字： 貓咪曼赤肯短腿短足虎斑日本年號

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

媽狂掀被子叫醒「賴床柴」 汪氣噗噗拉回去：別吵我！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

喵每早獻上「刺痛法式熱吻」叫醒奴才　愛的表現閃瞎網

喵亂入瑜珈翻嫩肚誘惑！　媽想摸摸狂忍：練意志力？

「喪屍臘腸」睡覺白眼翻到底　2排牙全露半夜嚇歪網友

汪鼾聲超大！　爸半夜聽「機關槍掃射」驚醒以為在戰場

影／老闆任性留紙條「有問題問貓」　回來一堆人在跟妮..

頭過「肚不過」！　喵瘋狂「蠕動」鑽小洞：整我嗎？

上班hen辛苦！邊打掃充當喵「坐騎」　獻上拍屁屁服..

遭媽「藝術之手」剃毛　特異幾何圖形…美喵宇宙崩潰：..

影／小三生被蓋「遲到章」　爸曝爆笑原因：全是「牠」..

影／小黑遭踢飛轉2圈！「被虐後反應」超心疼　踹狗老..

幫貓咪看「手相」！　5種肉球形狀分辨喵皇性格

媽崩潰貓女兒「突然多了蛋蛋」　 醫生都傻眼！養了半..

狗狗蛋糕太逼真 帥爸一刀切斷頭　 「貪吃貴賓」光速..

萌喵玩123木頭人步伐輕巧 一腳躍上伸毛拳：抓到..

汪見阿嬤回家秒變「強吻基」狂舔 16KG飛撲讓網喊..

米克斯每早守床邊等馬麻起床　尾巴「魔性搖擺」：帶我..

老闆帶頭玩貓上班幸福臉弄孫　女兒無奈嘆：牠才是親生..

主人準備午餐萌柴「躺著」監視　狂露謎之微笑：被本汪..

動物醫院價格搞得霧煞煞？　教你找收費標準放心看獸醫

模擬無良飼主虐寵強灌萌兔酒 私刑「加倍奉還」 實..

喵公布日本年號竟非「令和」！秒換牌子眼睛偷wink..

有地震！法鬥咚咚咚隨飼主跑　嘴不忘叼心愛「花枝」一..

毛小孩是否擁有「好狗命」　命理大師大衛為你解答

影／小鼴鼠受驚嚇「狂鑽土堆」避難　森林火場最萌幸運..

毛圍巾＋短腿變「博美球」狂ㄉㄨㄞ　小夥伴被搶鏡怒理..

扶拉格透可／來學貓狗CPR搶時間！　吹2口氣15秒..

阿伯騎車小白狗「站後座」蘆洲到關渡　暖女4度喊母湯..

威猛比特犬挑戰跨欄！　邁大步「4杆全撞倒」還一臉得..

沒躲草叢反穿馬路！小石虎被車燈閃到呆萌傻眼　50秒..

金金一路跟回家！175cm壯男爆哭「縮窗台」求救：..

世界流浪動物日　侯友宜呼籲共同守護毛寶貝

《東宮》結局彩蛋來了！　3分鐘床戲「只甜不虐」：這..

SBL／梅奧最後32秒連拿8分逆轉金酒　教頭讚看見..

直擊／紅髮艾德來台驚喜唱「小賈斯汀神曲」　粉絲聽前..

男子踩空「落軌」！驚悚摔2公尺慘撞臉　他秒跳月台救..

中職／王溢正連2場優質先發　洪總恭喜這次保住勝投

Lexus全新「MPV車型」上海車展首發？LM35..

快訊／中和槍擊！BMW停紅燈遭人連開8槍　民眾嚇壞..

躺胸口＝還在熱戀！解密「情侶8大睡姿」超Sweet..

中職／桃猿最速男陳晨威　洪總堅持一軍：沒用可惜

寵物動物熱門新聞

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生..

找到老農！小黑被虐後反應超心疼

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

金爐挖出謎樣生物　他一秒決定養

廁所上太久　呆萌貓門口喊：趕快

175cm壯男被金金嚇哭縮窗台..

雪狐小時像老鼠！媽曝：根本不夢..

老闆帶頭玩貓！　上班幸福臉弄孫

只有牠開腿翻肚　虎斑睡姿沒變過

孕喵收編後「肚子縮回去」騙倒鏟..

母護牠被車撞！幼犬趴水溝蓋狂哭

爸咬牙抱23kg汪　牠卻癱軟爽..

哈士奇吹冷氣感冒　網友傻眼笑翻

浪浪「狗生初洗澡」隔天安詳離世

讀者迴響

熱門新聞

清明節「嬰兒車變重」　爸：先生..

找到老農！小黑被虐後反應超心疼

汪離世出現莫名水灘　一問醫生懂..

金爐挖出謎樣生物　他一秒決定養

廁所上太久　呆萌貓門口喊：趕快

175cm壯男被金金嚇哭縮窗台..

雪狐小時像老鼠！媽曝：根本不夢..

老闆帶頭玩貓！　上班幸福臉弄孫

只有牠開腿翻肚　虎斑睡姿沒變過

孕喵收編後「肚子縮回去」騙倒鏟..

母護牠被車撞！幼犬趴水溝蓋狂哭

爸咬牙抱23kg汪　牠卻癱軟爽..

哈士奇吹冷氣感冒　網友傻眼笑翻

浪浪「狗生初洗澡」隔天安詳離世

智能冷暖窩「倒掛」　活活悶死愛..

最新影片

更多

幫貓咪看「手相」！　5種肉球形狀分辨喵皇性格

媽崩潰貓女兒「突然多了蛋蛋」　 醫生都傻眼！養了半年多才發現

狗狗蛋糕太逼真 帥爸一刀切斷頭　 「貪吃貴賓」光速逃離命案現場！

萌喵玩123木頭人步伐輕巧 一腳躍上伸毛拳：抓到奴才了♥

汪見阿嬤回家秒變「強吻基」狂舔 16KG飛撲讓網喊：這是家暴啦！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面