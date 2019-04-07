喜感金毛裝狠想吃貓罐頭　10秒後沮喪臉抬頭：又失敗了QQ

▲為了想獨吞貓弟弟的魚罐頭，阿金試圖裝起狠來。（圖／翻攝自抖音APP用戶「121540030」）



寵物小組／綜合報導

「唉，已經不知道是第幾次失敗了。」大陸山西有位女主人飼養了2隻黃金獵犬和一隻貓咪「小寶」，名叫「騰騰」的阿金懂事又聽話，常幫忙馬麻照顧貓弟弟，但有時也會調皮。這天騰騰為了想得到小寶的鮮魚罐頭，居然想裝兇狠來嚇跑對方，無奈牠天生有張極具喜感的臉，怎麼裝兇也絲毫沒有說服力啊～（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中可以看到，金毛先發制「喵」用前肢將貓弟壓著，同時臉上也將嘴皮子翻起來，露出兇狠的表情；只見喵星人在原地動也不動，但不像被嚇到反而有點像是看傻眼，過沒多久牠也沒在理會汪哥哥的內心戲，直接朝著罐頭走去，大口大口地吃了起來。

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▲失敗之後，阿金露出無奈又哀怨的眼神。（圖／翻攝自抖音APP用戶「121540030」）



▲聽到馬麻說「想吃就問問小寶，你摸摸牠～」結果阿金開始摸起貓弟弟。（圖／翻攝自抖音APP用戶「121540030」）



當黃金獵犬看到喵弟弟津津有味地吃著罐頭，把頭給抬起來，臉上的表情早已不是先前凶狠而模樣，取而代之的是一臉的沮喪以及無奈，模樣彷彿是在說，「怎麼又失敗了！」2隻毛孩的逗趣日常把一旁全程錄影的馬麻笑到合不攏嘴。

這段視頻日前被臉書粉專「狗狗影片分享」轉貼，目前已累積將近40萬次的觀看次數、1.3萬個按讚數，許多人看完都紛紛留言笑說，「果然貓眼裡是沒人的」、「哈哈哈太可愛了」、「好可憐喔！真哀怨的眼神」、「金金天生就善良又搞笑，完全狠不起來阿」。

▲兄弟倆感情要好。（圖／翻攝自抖音APP用戶「121540030」）



另外，雖然影片中的阿金和貓咪互動很可愛，但這樣直接吃貓罐頭，容易弄傷貓咪的舌頭，建議先將貓罐頭弄到碗裏，再給毛孩們食用喔！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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