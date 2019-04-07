雪橇犬每天準時進房「舞獅式叫床」　網笑翻：頭不暈嗎？

▲時間一到，狗狗就走到床邊準備叫醒主人。（圖／翻攝自抖音APP用戶「13921028」）



寵物小組／綜合報導

每位毛孩都有自己一套專屬叫醒主人起床的招式，有的是吠叫，有的是洗臉服務，有的則是像這樣的無哩頭。抖音APP用戶「13921028」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻雪橇犬每天都會固定時間來到房內叫醒主人，不過當網友們見識到牠的「叫床招式」時，全都忍不住笑翻了！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中可以看到，雪橇犬一邊左右甩頭，一邊快速地走到床邊，當牠看到主人明明眼睛已經睜開，卻仍然不下床，氣噗噗的碎碎唸；只見牠休息了一會兒，接著又開始甩頭吼叫，左甩右甩的模樣跟廟會的舞獅沒什麼兩樣。

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▲邊甩頭邊吼叫的「舞獅式叫床」。（圖／翻攝自抖音APP用戶「13921028」）



▲叫到後面有些睏了。（圖／翻攝自抖音APP用戶「13921028」）



這段逗趣又可愛的影片不僅被臉書粉專「狗狗影片分享」，也被網友們轉貼到寵物社團，許多人看完都在底下留言笑說，「阿拉斯加來的舞獅XDD」、「哈哈哈快笑死」、「估計是想出去溜搭」、「怎麼那麼可愛啦」、「汪：該起來了，別賴床了～」、「最後打哈欠是累了嗎哈哈」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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