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萌寵爭霸《冰與火》鐵王座　網笑翻：貓皇登基蠢汪一秒弱掉

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（圖／翻攝自etsy.com）

▲狗狗登上鐵王座，好像也不是不行，就是多了一點土味。（圖／翻攝自etsy.com）

寵物小組／綜合報導

人氣影集《冰與火之歌：權力遊戲》即將畫下句點，最終季即將在4月14日開播，到底是最後是誰登上「鐵王座」，也即將在這一季當中揭曉，在這場大戰之中，毛小孩也不能缺席，於是有腦筋動得快的寵物業者就推出了這樣一款寵用「鐵王座」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

美國寵物用品業者「MadeForPets」設計了這款超有戲的寵物床，用羊毛製造而成，裡面還裝配了一個柔軟的枕頭，最特別的是，外觀設計就像《冰與火之歌：權力遊戲》影集中統領七王國的王者御座「鐵王座」一模一樣，要價大約8000元台幣，果然價位也非常皇家。

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（圖／翻攝自etsy.com）

▲貓咪一登基，馬上流露超高級的皇家感。

「MadeForPets」的商品圖找來貓咪和狗狗分別拍攝，只見貓咪登基的畫面霸氣外漏，搭配威風凜凜的表情超級入戲，而另張狗狗模特兒演繹的商品照，就讓人不小心笑岔了氣，網友也笑翻留言「蠢汪真的是一秒弱掉。」也有冰火迷表示非常心動「人用的應該很貴吧，買寵物用的過乾癮也不錯～」「有了這個，我家的蠢狗也可以統一七王國了嗎？」

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（圖／翻攝自etsy.com）

（圖／翻攝自etsy.com）

▲這家寵物用品還有出黃色潛水艇版本。

關鍵字： 北美要聞冰與火之歌鐵王座寵物床

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