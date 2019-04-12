蹲下撿垃圾驚見貓躲桌底「盯碗石化」！　媽走近一看笑瘋

▲哆啦將：「媽咪都沒看到我，肚子好餓喔QQ」～（圖／飼主小瑪雅提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

實習記者吳美依／採訪報導

無聲的抗議！米克斯貓「哆啦將」肚子好餓，走到碗邊卻發現裡頭空空如也、一顆飼料也不剩，只好待在原地「等放飯」。沒想到，牠已經坐到眼神呆滯，都還沒有被發現，失望的表情看起來好可憐，彷彿在說，「嗚嗚～人家好餓～」，憨萌模樣讓飼主小瑪雅笑翻，「你躲在桌子下面又靜靜的，如果我都沒看到，不就白費功夫了嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲飼主家中共3隻貓貓，哆啦將每次都愛睡在蚊帳上面。

▲小綿羊哆啦將。

▲哆啦將把貓咪零錢筒撥下來，自己窩進洞洞裡「佔好位」。

飼主小瑪雅向《ETtoday寵物雲》表示，家中3位主子平時都是「吃到飽」，但是每當飯碗空了，哆啦將總是不出聲、乖乖等待，「我剛好蹲下來撿垃圾，才看見牠在那邊發呆，也不知道坐多久了？」她開玩笑地說，喵喵真的好懶，「好幾次都是牠很落寞地走出來，我才發現又沒飼料了。」

▲哆啦將親人又親貓，很喜歡跟小主人玩。

▲哆啦將眼神好無辜～

▲貓弟弟過世時，從不跳到電視旁的哆啦將卻靜靜地陪在旁邊許久。

小瑪雅提到，兒子已經是10歲的中年男子，但還是像小朋友一樣愛玩，而且個性親人又親貓，更是家中唯一願意和小奴才玩耍的喵星人，「哆啦將真的非常體貼，貓弟弟去世的那幾天，突然一反常態，靜靜地坐在旁邊，陪伴好久好久，以前牠卻是從來不會跳到電視機旁邊的。」

▲哆啦將甜睡。

▲哆啦將雖然已經10歲，卻還是活力滿滿～

這張「佛系討飯」的照片被分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」之後，讓許多網友都笑了，紛紛留言，「喵：我默默地等待～」、「這個是擺攤模式嗎？」、「佛系求餵。」、「佛系等飯（內心OS：敢餓到朕試試看！）」、「虎爺通常都在桌下拜」、「你的背沒有涼涼發冷嗎XD」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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