骨癌貓變「流口水戽斗星人」　飼主淚：牠教我學會珍惜

▲爆爆罹患骨癌後下巴腫起，但是飼主覺得毛孩病了還是最可愛。（圖／飼主顏伶恩、顏岑如提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

實習記者吳美依／採訪報導

寵物是一輩子的責任！米克斯「爆爆」已經13、14歲，卻罹患了骨癌，造成下巴腫脹，總是流著口水，難以進食。飼主顏伶恩、顏岑如姐妹，聽到醫生判斷愛貓病情「只會壞，不會好」，決定比以前更加努力疼愛牠，也將對生命的深刻感悟分享到「愛貓聯盟」，「不知道牠什麼時候會走，所以更珍惜相處的每一刻。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲年約13、14歲的爆爆個性呆呆傻傻。

▲爆爆走台步。

顏岑如向《ETtoday寵物雲》提到，爆爆非常活潑，但是每次挑釁別人、被打了之後又唉唉叫求饒，「即使生病還是這麼滑稽可愛，真不愧是爆爆！」她回憶，當年寒流來襲，貓咪自己跑來家裡，「牠很喜歡『說話』，個性也是十足十地傻，被抓來剪指甲也不知道怎麼掙脫，還好被撈來養了，否則在野外怎麼生存呀？」

▲爆爆生病後常常流口水，但還是個好奇寶寶。

▲爆爆很喜歡吵著要飼主帶牠去花園玩。

▲爆爆最喜歡磨蹭花園地板。

姐妹們長大後，各自因為婚姻、忙碌的事業離家，母親則在改裝房子時，規劃一間大房間讓貓咪與家中狗狗隔離。顏岑如愧疚地說，其實裡頭應有盡有，但看見牠們無法像以前一樣自由自在到處跑，還是有點自責，「我也只能趁著回家的時候，讓毛孩們盡情搗蛋。」

▲現在飼主們把照顧爆爆當成生活重心，還會播放水晶音樂或爵士樂給貓咪聽。

▲妹妹顏岑如認為爆爆「戽斗」的模樣最可愛了～

顏岑如回憶，當時姐姐發現貓咪下巴腫起，趕緊帶著牠到高雄檢查，確診後才發現這份責任更加沉重，「牠現在吃東西太不方便就直接放棄了，整天躺在床上睡覺，只能靠我們每天用針筒餵肉泥。」她半夜聽到孩子吃飯的聲音，都會覺得好感動，就連爆爆調皮亂尿尿也捨不得罵了，「牠有時候比較有精神，會吵著要去花園玩，我雖然開心，卻也很害怕是『迴光返照』。」

▲姐姐顏伶恩照顧毛孩無微不至，不斷嘗試各種廠牌的罐頭和餵食時段，就是要讓爆爆吃得好，補充營養。

▲柴柴巧克力：「你怎麼搶走人家的車車 ……。」

顏岑如現在改為通勤上、下班，只為了好好把握當下，每天大夜班回家，仍然堅持陪在貓咪身邊念誦佛經祈求保佑，「我也真的非常感謝姐姐，在家工作的她，總是很有耐心又細心地照顧爆爆，讓這孩子即使生病了還是能夠吃得好、睡得好。」

▲家中狗狗「黑輪」年紀大了以後罹患白內障，在主人旁邊開心燦笑。

▲家中其他毛孩，咖啡和來福。

▲希望爆爆每天都過得幸福快樂。

顏岑如提到，現在每天都既珍惜、又恐懼，也很慚愧以前沒有好好把握與貓咪相處的時光，「或許人生裡有許多值得追求的目標，但是千萬不要因此忘記了默默守護在身邊的陪伴，直到快要失去才懂得珍惜。」她也感慨，飼養寵物真的不是只有快樂、可愛，「我現在學會轉換心境，常常摸著毛孩的下巴，和病魔說『希望你能跟我家爆爆好好相處哦』，因為不論如何，牠都是我心中最可愛的戽斗星人。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）